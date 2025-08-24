Оплата кредитов — что будет, если постоянно нарушать условия договора

Женщины проходят мимо отделения банка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы часто оформляют займ в банках или макрофинансовых организациях. Однако из-за полномасштабной войны многие люди потеряли стабильный доход, поэтому им трудно возвращать заемные средства. Однако финучреждения могут штрафовать недобросовестных клиентов.

Что грозит украинцам

Если украинцы не будут платить кредит, тогда им:

начнут начислять пеню;

будут начислять штрафы;

финучреждения могут повысить процентную ставку.

Однако граждане должны знать, что о любых санкциях банка или МФО можно прочитать в паспорте кредита и договоре, пишут на платформе от Национального банка Украины (НБУ) "Гаразд". Так заемщик и получатель займа предотвращать возникновение неприятных ситуаций, нарушающих права потребителей и поставщиков финансовых услуг.

Пеня и штраф исчисляются по разным принципам. Первую — в процентах от суммы несвоевременного платежа, их начисляют за каждый день просрочки. Второй — в процентах в зависимости от невнесенной суммы или других платежей, которые были определены в договоре.

Отметим, что у украинцев есть возможность отказаться от ранее оформленного кредита. Однако сделать это можно в четко отведенные сроки. Узнавайте также, что нужно для оформления кредита в иностранном финучреждении.