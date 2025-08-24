Видео
Главная Финансы Просроченные кредиты — какие проблемы грозят украинцам

Просроченные кредиты — какие проблемы грозят украинцам

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 15:40
Оплата кредитов — что будет, если постоянно нарушать условия договора
Женщины проходят мимо отделения банка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы часто оформляют займ в банках или макрофинансовых организациях. Однако из-за полномасштабной войны многие люди потеряли стабильный доход, поэтому им трудно возвращать заемные средства. Однако финучреждения могут штрафовать недобросовестных клиентов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит просрочивать кредиты.

Читайте также:

Что грозит украинцам

Если украинцы не будут платить кредит, тогда им:

  • начнут начислять пеню;
  • будут начислять штрафы;
  • финучреждения могут повысить процентную ставку.

Однако граждане должны знать, что о любых санкциях банка или МФО можно прочитать в паспорте кредита и договоре, пишут на платформе от Национального банка Украины (НБУ) "Гаразд". Так заемщик и получатель займа предотвращать возникновение неприятных ситуаций, нарушающих права потребителей и поставщиков финансовых услуг.

Пеня и штраф исчисляются по разным принципам. Первую — в процентах от суммы несвоевременного платежа, их начисляют за каждый день просрочки. Второй — в процентах в зависимости от невнесенной суммы или других платежей, которые были определены в договоре.

Отметим, что у украинцев есть возможность отказаться от ранее оформленного кредита. Однако сделать это можно в четко отведенные сроки. Узнавайте также, что нужно для оформления кредита в иностранном финучреждении.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
