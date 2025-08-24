Оплата кредитов — что будет, если постоянно нарушать условия договора

Просроченные кредиты — какие проблемы грозят украинцам
Украинцы часто оформляют займ в банках или макрофинансовых организациях. Однако из-за полномасштабной войны многие люди потеряли стабильный доход, поэтому им трудно возвращать заемные средства. Однако финучреждения могут штрафовать недобросовестных клиентов.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит просрочивать кредиты.
Что грозит украинцам
Если украинцы не будут платить кредит, тогда им:
- начнут начислять пеню;
- будут начислять штрафы;
- финучреждения могут повысить процентную ставку.
Однако граждане должны знать, что о любых санкциях банка или МФО можно прочитать в паспорте кредита и договоре, пишут на платформе от Национального банка Украины (НБУ) "Гаразд". Так заемщик и получатель займа предотвращать возникновение неприятных ситуаций, нарушающих права потребителей и поставщиков финансовых услуг.
Пеня и штраф исчисляются по разным принципам. Первую — в процентах от суммы несвоевременного платежа, их начисляют за каждый день просрочки. Второй — в процентах в зависимости от невнесенной суммы или других платежей, которые были определены в договоре.
Отметим, что у украинцев есть возможность отказаться от ранее оформленного кредита. Однако сделать это можно в четко отведенные сроки. Узнавайте также, что нужно для оформления кредита в иностранном финучреждении.
