Оплата кредитів — що буде, якщо постійно порушувати умови договору

Жінки проходять повз відділення банку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці часто оформлюють позику у банках чи макрофінансових організаціях. Однак через повномасштабну війну багато людей втратили стабільний дохід, тож їм важко повертати позичені кошти. Однак фінустанови можуть штрафувати недобросовісних клієнтів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому не варто прострочувати кредити.

Що загрожує українцям

Якщо українці не сплачуватимуть кредит, тоді їм:

почнуть нараховувати пеню;

нараховуватимуть штрафи;

фінустанови можуть підвищити процентну ставку.

Однак громадяни повинні знати, що про будь-які санкції банку чи МФО можна прочитати у паспорті кредиту та договорі, пишуть на платформі від Національного банку України (НБУ) "Гаразд". Так позичальник та отримувач позики запобігати виникненню неприємних ситуацій, що порушують права споживачів і надавачів фінансових послуг.

Пеню і штраф обчислюються за різними принципами. Першу – у відсотках від суми несвоєчасного платежу, їх нараховують за кожен день прострочення. Другий – у відсотках залежно від невнесеної суми чи інших платежів, які були визначені у договорі.

Зауважимо, що в українців є можливість відмовитися від раніше оформленого кредиту. Однак зробити це можна у чітко відведені строки. Дізнавайтесь також, що потрібно для оформлення кредиту в іноземній фінустанові.