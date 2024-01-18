Недвижимость в Украине — дает ли прописка право собственности на жилье

Ключи от дома. Фото: Unplush

Украинцам озвучили главные мифы, касающиеся регистрации в квартире родственников или посторонних лиц. В частности, объяснили, можно ли в связи с этим потерять часть жилья.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

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Миф первый

Как отметил юрист, первый миф касается прописки. Такого понятия в украинском законодательстве нет. С 2003 года "прописку", являющуюся сугубо советским произведением для контроля за гражданами, заменили термином "регистрация", что означает лишь отметку в паспорте о месте жительства, поэтому оснований для приобретения недвижимости в свою собственность не дает.

"Продать свое жилье может исключительно его владелец, а не какое-то зарегистрированное там лицо. Более того, чтобы продать жилье, владельцу совершенно не нужно согласие тех, кто в нем зарегистрирован", — отмечает специалист.

Миф второй

Второй миф касается регистрации в квартире или доме. Такой факт не дает права собственности ни на все жилье, ни на половину, ни на какую-либо долю.

При этом даже факт длительного проживания в чужом доме не сделает собственником определенной части, поскольку жильем официально на 100% владеет его хозяин.

С 1 декабря 2021 года собственник жилья имеет право "выписывать" лицо самостоятельно без его согласия во внесудебном порядке. Этот вопрос регулирует закон "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине". Согласно ему, владелец жилья частной формы собственности может обращаться с заявлением о снятии с регистрации совершеннолетнего лица, место жительства/нахождения которого зарегистрировано или задекларировано в доме.

Миф третий

Третий миф касается тех, кто может прописаться и претендовать на жилье. Юрист утверждает, что никто не может только по одному факту прописки или регистрации получить право собственности. Регистрация в жилье наделяет только правом проживать в нем. Такое право есть исключительно у собственника/собственников, которые приобретают его на основании факта госрегистрации права собственности на недвижимость и получают правоустанавливающие документы.

"Регистрация лица в жилье не равна его праву собственности на его часть. Наличие у вас, как у владельца, официальных документов на право собственности на жилье — ваша гарантия, что никто его у вас не отберет", — подчеркнул Роман Симутин.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине снова обновили правила процедуры предоставления денежной компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за войны войны жилье. Изменения касаются площади такой недвижимости.

Раньше мы писали, как ВПЛ приобрести жилье по программе "еОселя". За год такой возможностью воспользовались уже более 4 тысяч украинских семей.