Компенсації на зруйноване житло — влада оновила правила надання грошей

Зруйнований багатоповерховий будинок під Києвом. Фото: Новини.LIVE. Ігор Кузнєцов

В Україні знову оновили правила процедури надання грошової компенсації за пошкоджене або знищене через війну житло. Зміни стосуються площі такої нерухомості.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

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Що передбачають зміни у наданні компенсацій

Йдеться про ухвалення постанови № 39. Зокрема, вона передбачає обмеження площі знищеного житла, що підпадає під компенсацію, а саме:

максимально 150 кв. метрів — для квартири;

не більше 200 кв. м — для будинку садибного типу/садового/дачного будинку.

Як зазначається, в Реєстрі такого майна фіксують площу об'єктів зруйнованого майна з великою площею.

"Надалі площу, за якою не було нараховано компенсацію, буде використано в разі подання заяви на компенсацію коштом репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами", — випливає з документа.

Програма "єВідновлення"

10 травня минулого року в країні стартувала державна програма "єВідновлення", у рамках якої власники пошкодженого житла почали отримувати компенсацію до 200 тис. гривень на ремонт. На кошти можна закупити будматеріали, оплатити роботи та надання послуг підрядниками.

З 1 серпня стартував прийом заявок на грошову компенсацію за зруйноване через війну житло. Їх виплачують одноосібним власникам житла, зруйнованого через бойові дії після 24.02.2022 року, та що не підлягає відновленню на неокупованих територіях.

З 27 грудня минулого року почали видавати житлові сертифікати за зруйноване житло у Дії. У середньому — по 2 млн грн.

Також розпочалися виплати коштів на капітальний ремонт пошкодженої нерухомості:

максимально 350 тис. грн — для квартири;

500 тис. грн — для приватних будинків.

З 1 січня гроші за пошкоджене житло отримують українці, які відремонтували за свої гроші.

Що ще варто знати

Нагадаємо, заступниця міністра з питань розвитку громад та інфраструктури України Наталія Козловська розповіла, що буде у пріоритеті при відновленні житла у 2024 році. За її словами, основне завдання Мінрозвитку — зробити на 100% відновлення об'єктів безбар'єрним.

Раніше уряд повідомляв про те, як ВПО придбати житло за програмою "єОселя". Також в Мінреінтеграції повідомили, як оформити картку "єВідновлення".