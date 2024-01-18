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Прописка у квартирі — юристи розвіяли міфи про право власності на житло

18 січня 2024 11:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість в Україні — чи дає прописка право власності на житло
Ключі від оселі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українцям озвучили головні міфи, що стосуються  реєстрації у квартирі родичів чи сторонніх осіб. Зокрема, пояснили, чи можна у зв'язку з цим втратити частину житла.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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Міф перший

Як зазначив юрист, перший міф стосується прописки. Такого поняття в українському законодавстві немає. З 2003 року "прописку", що є суто радянським витвором для контролю за громадянами, замінили терміном "реєстрація", що означає лише позначку у паспорті про місце проживання, тому підстав для набуття нерухомості у свою власність не дає.

"Продати своє житло може виключно його власник, а не якась зареєстрована там особа. Ба більше, щоб продати житло, власнику геть не потрібна згода тих, хто у ньому зареєстрований", — наголошує фахівець.

Міф другий

Другий міф стосується реєстрації у квартирі або будинку. Такий факт не надає права власності ані на все житло, ані на половину, ані на якусь частку.

При цьому навіть факт довготривалого проживання в чужій оселі не зробить власником певної частини, оскільки житлом офіційно на 100% володіє його господар.

З 1 грудня 2021 року власник житла має право "виписувати" особу самостійно без її згоди у позасудовому порядку. Це питання регулює закон "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні". Згідно з ним, власник житла приватної форми власності може звертатися із заявою про зняття з реєстрації повнолітньої особи, місце проживання/перебування якої зареєстровано чи задекларовано в оселі.

Міф третій

Третій міф стосується тих, хто саме може прописатися та претендувати на житло. Юрист стверджує, що ніхто не може лише за одним фактом прописки чи реєстрації отримати право власності. Реєстрація в житлі наділяє виключно правом проживати в ньому. Таке право є виключно у власника/власників, які набувають його на підставі факту держреєстрації права власності на нерухомість та отримують правовстановлювальні документи.

"Реєстрація особи в житлі не дорівнює її праву власності на його частину. Наявність у вас, як у власника, офіційних документів на право власності на житло — ваша гарантія, що ніхто його у вас не відбере", — наголосив Роман Сімутін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні знову оновили правила процедури надання грошової компенсації за пошкоджене або знищене через війну житло. Зміни стосуються площі такої нерухомості.

Раніше ми писали, як ВПО придбати житло за програмою "єОселя". За рік такою можливістю скористалися вже понад 4 тис. українських родин.

квартири
нерухомість
житло
юристи
права

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