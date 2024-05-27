єВідновлення — жители ряда регионов не могут получить компенсацию

Уничтоженный дом в Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria

В Украине программа "єВідновлення" полноценно работает только в Киевской области, тогда как в наиболее опасных регионах люди не могут оформить компенсации за жилье. Сейчас власти ищут выход из этой ситуации.

Об этом рассказали в подкомитете по вопросам временно оккупированных территорий, восстановлении и развитии деоккупированных территорий ВРУ, пишет ZN.UA.

Читайте также:

Где не работает программа "єВідновлення"

По состоянию на май 2024 года уже более 51,6 тыс. семей получили 4,7 млрд гривен на ремонтные работы в рамках программы "єВідновлення". Власти выдали 6,7 тыс. жилых сертификатов на покупку/восстановление уничтоженного жилья. В среднем сумма сертификата составила 1,7 млн гривен.

В то же время, как отметили в подкомитете, граждане наиболее пострадавших регионов не могут получить компенсацию за жилье. Речь идет о:

Херсонской области;

Донецкой области;

Харьковской области;

Запорожской области.

Сейчас ни у Кабинета министров, ни у Верховной Рады, ни у Офиса президента нет четких данных по объему необходимых компенсаций в вышеперечисленных регионах.

Программа успешно действует в основном в Киевской области, однако и там некоторые вынуждены жить в мобильных городках, которые предоставила Польша. Речь идет прежде всего о Буче и Ирпене.

Причины непредоставления компенсаций за уничтоженное жилье

В подкомитете по вопросам временно оккупированных территорий объяснили, что одной из главных причин, почему жители вышеуказанных областей не получают компенсаций, состоит в трудностях с фиксацией разрушений в опасных зонах. То есть, речь идет о потенциальных рисках для жизни и здоровья членов комиссий, которые должны осуществлять соответствующую фиксацию для исчисления сумм выплат.

"На наиболее пострадавших территориях восстановить их или выплатить компенсации людям, потерявшим жилье, сейчас практически невозможно. Есть потребность в физическом присутствии местной комиссии, где необходимо зафиксировать разрушения. Однако есть риски для жизни и здоровья членов комиссии в населенных пунктах, которые постоянно обстреливаются", — сообщили там.

В связи с этим программа "єВідновлення" требует отдельных решений и подходов. Сейчас продолжаются поиски выхода из ситуации для наиболее пострадавших территорий.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство инфраструктуры задерживает выплаты компенсаций одесситам, чье жилье пострадало или было уничтожено в результате российских атак. У владельцев многих квартир уже есть договоры на покупку нового жилья, однако деньги до сих пор не поступили.

Также мы писали, что появились новые возможности государственной программы "єВідновлення". Теперь владельцы поврежденного жилья могут предоставлять отчеты о выполненном ремонте на портале госуслуг "Дія".