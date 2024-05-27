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Програма "єВідновлення" — жителям чотирьох регіонів не виплачують компенсацію

27 травня 2024 11:05
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
єВідновлення — жителі низки регіонів не можуть отримати компенсації
Знищений будинок в Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні програма "єВідновлення" повноцінно працює тільки в Київській області, тоді як у найбільш небезпечних регіонах люди не можуть оформити компенсації за житло. Зараз влада шукає вихід із цієї ситуації.

Про це розповіли у підкомітеті з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій ВРУ, пише ZN.UA.

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Де не працює програма "єВідновлення"

Станом на травень 2024 року вже понад 51,6 тис. родин отримали 4,7 млрд гривень на ремонтні роботи в рамках програми "єВідновлення". Влада видала 6,7 тис. житлових сертифікатів на купівлю/відновлення знищених осель. У середньому сума сертифікату становила 1,7 млн гривень.

Водночас, як зазначили у підкомітеті, громадяни найбільш постраждалих регіонів не можуть отримати компенсації за житло. Йдеться про:

  • Херсонську область;
  • Донецьку область;
  • Харківську область;
  • Запорізьку область.

Зараз ані Кабінет міністрів, ані Верховна Рада, ані Офіс президента не мають чітких даних щодо обсягу необхідних компенсацій у вищеперелічених регіонах.

Зараз програма успішно діє здебільшого у Київській області, однак і там дехто змушений надалі жити у мобільних містечках, які надала Польща. Йдеться передусім про Бучу та Ірпінь.

Причини ненадання компенсацій за знищене житло

У підкомітеті з питань тимчасово окупованих територій пояснили, що однією з головних причин, чому жителі вищевказаних областей не отримують компенсацій, полягає у труднощах із фіксацією руйнувань у небезпечних зонах. Тобто йдеться про потенційні ризики для життя та здоров'я членів комісій, які мають здійснювати відповідну фіксацію для обчислення сум виплат.

"На найбільш постраждалих територіях відновити їх або виплатити компенсації людям, які втратили житло, зараз практично неможливо. Є потреба у фізичній присутності місцевої комісії, де необхідно зафіксувати руйнування. Однак є ризики для життя та здоров'я членів комісії у населених пунктах, які постійно обстрілюються", — повідомили там.

У зв'язку з цим програма "єВідновлення" вимагає окремих рішень та підходів. Зараз тривають пошуки виходу із ситуації для найбільш постраждалих територій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури затримує виплати компенсацій одеситам, чиє житло постраждало або було знищене внаслідок російських атак. У власників багатьох квартир вже є договори на купівлю нового житла, проте гроші на таку потребу досі не надійшли.

Також ми писали, що з'явилися нові можливості державної програми "єВідновлення". Тепер власники пошкодженого житла можуть подавати звіти про виконаний ремонт на порталі держпослуг "Дія".

виплати
нерухомість
гроші
житло
компенсація
єВідновлення

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