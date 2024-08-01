ПриватБанк задерживает деньги по программе єОселя — жалобы военных

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют проблемы со льготной ипотечной программой "єОселя". Банк медлит с предоставлением средств, тогда как гражданам грозит потеря уплаченных авансовых средств владельцам жилья.

Это следует из сообщения, размещенного на портале "Минфин".

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Как известно, по государственной ипотечной программе "єОселя" военнослужащие ВСУ по контракту и силовики, педагоги, медики, ученые могут получить кредит на покупку жилья под 3% годовых. В то же время, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, остальных граждан, не имеющих собственного жилья или желающих увеличить площадь, ставка равна 7%.

Как отмечается в одной из жалоб, женщина, являющаяся военнослужащей, получила согласование от ПриватБанка на предоставление кредита в размере 1,6 млн гривен по программе "єОселя". Она нашла необходимую недвижимость, оплатила владельцам авансовую сумму средств, однако кредитные деньги банк не предоставил.

"27.06.2024 года мне согласован ПриватБанком кредит по программе е-оселя в размере 1624320 грн. Для согласования кредита я должна подавать документы вместе с документами подобранной квартиры. Поэтому 19.06.2024 между мной и продавцом квартиры было заключено соглашение и мной проплачен продавцу аванс. Соглашение с продавцом действует до 02.08.2024, после этого я могу потерять авансовые деньги. Несмотря на то, что кредит согласован был 27.06.2024 года, средств до сих пор нет", — говорится в сообщении.

Украинка возмущена тем, что финучреждение не предупредило, что существуют проблемы с поступлением к ним средств по программе "є-Оселя". В таком случае она обратилась бы в другой банк. Выбрала ПриватБанк, поскольку, как военнослужащая, получает денежное довольствие именно через этот банк.

"Почему банк не предупреждает о проблемах с поступлением к ним денег по программе е-оселя? Если бы меня предупредили, я бы приняла условия Ощадбанка, у которого нет проблем и задержек с выплатами. Выбирала ПриватБанк ввиду того, что я военнослужащий и получаю зарплату в этом банке", — подчеркнула она.

Женщина неоднократно обращалась на "горячую линию" банка, однако, безрезультатно.

"Ответ один "денег не имеет, все ждут и вы ждите". Поэтому в ПриватБанке программа е-оселя не работает и попытки получить согласованный кредит это только потерянное время и деньги", — добавила клиентка.

Реакция ПриватБанка на жалобу

Представители финучреждения извинились за такую ситуацию и посоветовали уточнить сроки получения средств непосредственно в фонде, занимающемся выплатой средств.

"Нам очень досадно, что произошла такая ситуация. По этому вопросу раньше была инициирована заявка, в результате которой проверили доступную информацию и предоставили обратную связь. Для уточнения сроков получения средств рекомендуем Вам обратиться непосредственно в фонд, занимающийся выплатой средств. Со своего стороны банк отнесет средства сразу после поступления", — говорится в сообщении банка.

Женщина добавила, что речь идет о замкнутом круге, который длится около месяца, поскольку фонд перенаправляет "уточнять информацию" обратно в банк.

"Это, к сожалению, не ответ. От ПриватБанка я получила ответ, что неизвестно когда деньги будут. А фонд в свою очередь направляет для уточнения информации в ПриватБанк. И такое хождение по кругу происходит уже месяц. То есть все структуры переправляют друг на друга и ни одного нормального ответа. Чувствую себя футбольным мячом. Поэтому предостерегаю всех не связываться с ПриватБанком по оформлению е-оселя", — резюмировала военнослужащая.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за почти два года действия программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" граждане оформили более 11 тыс. кредитов суммарно на 17,67 млрд гривен. В целом ежемесячное среднее количество кредитов выросло в 1,6 раза.

Также мы писали, что в госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили, почему не разглашают детали блокировки определенных финансовых операций, а только ставят перед фактом. Все платежи проходят дополнительную проверку в службе безопасности.