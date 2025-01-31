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Профессии будущего — как изменится рынок труда за 5 лет

31 января 2025 07:35
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Рынок труда до 2030 года — какие изменения произойдут
Девушка заполняет анкету на трудоустройство. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Мировой рынок труда претерпевает существенные изменения в 2025 году. В отличие от Украины, где кризис из-за войны, экономические перспективы других стран растут, а уровень безработицы находится на самом низком с 1991 года уровне.

Об этом говорится в исследовании Future of Jobs Report 2025.

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Как отмечается, к 2030 году на рынке труда:

  • будет увеличиваться цифровизация;
  • будет расти стоимость жизни;
  • будет происходить адаптация к изменениям климата;
  • будет продолжаться геополитическая напряженность.

В то же время наиболее востребованными будут такие профессии, как:

  • в сельском хозяйстве — профильные рабочие, фермеры, водители грузовиков и доставки. Сейчас на этих специалистов высокий спрос, поскольку сфера логистики и продовольственная система активно развиваются;
  • в сфере технологий — разработчики программного обеспечения, из-за быстрого развития технологий;
  • в сфере образования и здравоохранения — работодателям нужны преподаватели (средних школ, университетов), медсестер и работники, которые ухаживают за пациентами;
  • в социальной сфере — социальные работники и консультанты, на фоне того, что люди все чаще обращают внимание на свое психическое здоровье.

Исследователи считают, что почти половина (39%) навыков, которыми сейчас должны владеть работники, чтобы получить работу, в ближайшие пять лет трансформируются. Предприятия уже не будут нуждаться в людях, которые умеют что-то делать руками, также не будут учитывать выносливость и точность. Так что под сокращения могут попасть:

  • кассиры;
  • билетные контроллеры;
  • административные ассистенты;
  • секретари;
  • работники почтовых служб;
  • банковские кассиры;
  • работники, занимающиеся вводом данных.

При этом навыки, которые сейчас считаются не очень нужными, в будущем превратятся в ключевые. Речь, например, об умении работать с сетями, знаниях по кибербезопасности, управлении окружающей средой. Чтобы соответствовать требованиям рынка в следующие пять лет, работодатели будут привлекать новые таланты и сохранять уже существующие кадры. Чтобы не попасть в кризисную ситуацию, работодателям придется:

  • повысить квалификацию;
  • автоматизировать рабочий процесс;
  • повысить зарплату;
  • обеспечить гибкий и инклюзивный подход.

Напомним, в Украине в начале полномасштабной войны на рынке труда фиксировалась нехватка вакансий. В 2025 году работодателям не хватает квалифицированных кадров, например швей, сантехников и электриков.

Также мы рассказывали, что на сегодняшний день самые большие зарплаты имеют военнослужащие. Также получать прибыль удается некоторым компаниям.

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