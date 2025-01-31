Рынок труда до 2030 года — какие изменения произойдут

Девушка заполняет анкету на трудоустройство. Фото: УНИАН

Мировой рынок труда претерпевает существенные изменения в 2025 году. В отличие от Украины, где кризис из-за войны, экономические перспективы других стран растут, а уровень безработицы находится на самом низком с 1991 года уровне.

Об этом говорится в исследовании Future of Jobs Report 2025.

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Как отмечается, к 2030 году на рынке труда:

будет увеличиваться цифровизация;

будет расти стоимость жизни;

будет происходить адаптация к изменениям климата;

будет продолжаться геополитическая напряженность.

В то же время наиболее востребованными будут такие профессии, как:

в сельском хозяйстве — профильные рабочие, фермеры, водители грузовиков и доставки. Сейчас на этих специалистов высокий спрос, поскольку сфера логистики и продовольственная система активно развиваются;

в сфере технологий — разработчики программного обеспечения, из-за быстрого развития технологий;

в сфере образования и здравоохранения — работодателям нужны преподаватели (средних школ, университетов), медсестер и работники, которые ухаживают за пациентами;

в социальной сфере — социальные работники и консультанты, на фоне того, что люди все чаще обращают внимание на свое психическое здоровье.

Исследователи считают, что почти половина (39%) навыков, которыми сейчас должны владеть работники, чтобы получить работу, в ближайшие пять лет трансформируются. Предприятия уже не будут нуждаться в людях, которые умеют что-то делать руками, также не будут учитывать выносливость и точность. Так что под сокращения могут попасть:

кассиры;

билетные контроллеры;

административные ассистенты;

секретари;

работники почтовых служб;

банковские кассиры;

работники, занимающиеся вводом данных.

При этом навыки, которые сейчас считаются не очень нужными, в будущем превратятся в ключевые. Речь, например, об умении работать с сетями, знаниях по кибербезопасности, управлении окружающей средой. Чтобы соответствовать требованиям рынка в следующие пять лет, работодатели будут привлекать новые таланты и сохранять уже существующие кадры. Чтобы не попасть в кризисную ситуацию, работодателям придется:

повысить квалификацию;

автоматизировать рабочий процесс;

повысить зарплату;

обеспечить гибкий и инклюзивный подход.

Напомним, в Украине в начале полномасштабной войны на рынке труда фиксировалась нехватка вакансий. В 2025 году работодателям не хватает квалифицированных кадров, например швей, сантехников и электриков.

Также мы рассказывали, что на сегодняшний день самые большие зарплаты имеют военнослужащие. Также получать прибыль удается некоторым компаниям.