Російський слід — скільки компаній в Україні мають власників з РФ

Працівники офісу. Ілюстративне фото: office-workers.nl

В Україні за останні шість місяців 93 компанії фіктивно змінили власників, позбувшись "російського сліду". Попри діючий мораторій на зміну реєстраційних даних компаній із російськими власниками, ці бізнеси продовжують працювати на українському ринку і навіть вигравати державні тендери. Найбільше таких компаній зареєстровано в Києві та Одесі.

Інформація про це розміщена на порталі відкритих даних Опендатабот.

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Компанії з російським слідом

За даними Опендатабот, станом на початок повномасштабного вторгнення в Україні було зареєстровано понад 18 тисяч компаній із російськими власниками. За останні пів року 93 компанії змінили свої реєстраційні дані, щоб видалити інформацію про російських власників. До травня 2024 року таких бізнесів було 621.

"Торік Опендатабот уже звертався до Мін’юсту із інформацією про подібні бізнеси — загалом понад 600 компаній. Було проведено лише 10 перевірок, у 8 з яких реєстраційні дії визнали незаконними. Втім, зміни не були скасовані через пропущений термін, а компанії з вибіленою репутацією продовжують працювати на ринку України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше компаній, які позбулися російського сліду, зареєстровано у Києві — 47 або 50.5%. Значно менше у Одеській області — 8 (8.6%), а на третьому місці Полтавщина — 5 (5.4%).

Де бізнеси позбулись російського сліду. Інфографіка: Опендатабот

В інфографіці зазначено, що 19.4% таких компаній займаються оптовою торгівлею. Ще 12.9% спеціалізуються на операціях з нерухомим майном, а 9.7% на будівництві.

Чим займаються компанії з колишніми власниками з РФ. Інфографіка: Опендатабот

Крім того, майже у половини компаній, які мають російський слід, дохід складав до 10 млн грн у 2023 році. Від 10 до 100 млн грн заробляли 12.9% бізнесів. Понад 100 млн грн змогли заробити лише дві компанії.

Скільки заробляли бізнеси з колишніми власниками з РФ. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, за підсумками 2024 року кількість нових компаній з іноземними власниками в Україні суттєво скоротилася.

Також ми писали, що попри всі виклики, Україна залишається привабливою для іноземних інвесторів, які бачать потенціал у розвитку її економіки.