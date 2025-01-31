Ринок праці до 2030 року — які зміни відбудуться

Професії майбутнього — як зміниться ринок праці за 5 років
Світовий ринок праці зазнає суттєвих змін у 2025 році. На відміну від України, де триває криза через війну, економічні перспективи інших країн зростають, а рівень безробіття перебуває на найнижчому з 1991 року рівні.
Про це йдеться у дослідженні Future of Jobs Report 2025.
Що відбуватиметься на глобальному ринку праці
Як зазначається, до 2030 року на ринку праці:
- збільшуватиметься цифровізація;
- зростатиме вартість життя;
- відбуватиметься адаптація до змін клімату;
- триватиме геополітична напруженість.
Водночас найбільш затребуваними будуть такі професії, як:
- у сільському господарстві — профільні робітники, фермери, водії вантажівок та доставки. Зараз на цих спеціалістів є високий попит, оскільки сфера логістики та продовольча система активно розвиваються;
- у сфері технологій — розробники програмного забезпечення, через швидкий розвиток технологій;
- у сфері освіти та охорони здоров'я — роботодавці потребуватимуть викладачів (середніх шкіл, університетів), медсестер та працівників, які доглядають пацієнтів;
- у соціальній сфері — соціальні працівники і консультанти на тлі того, що люди усе частіше звертають увагу на своє психічне здоров'я.
Дослідники вважають, що майже половина (39%) навичок, якими зараз мають володіти працівники, щоб отримати роботу, найближчі п'ять років трансформуються. Підприємства вже не потребуватимуть людей, які вміють щось робити руками, також не зважатимуть на витривалість і точність. Тож під скорочення можуть потрапити:
- касири;
- квиткові контролери;
- адміністративні асистенти;
- секретарі;
- працівники поштових служб;
- банківські касири;
- працівники, що займаються введенням даних.
При цьому навички, які зараз вважаються не дуже потрібними, у майбутньому перетворяться на ключові. Йдеться, наприклад, про вміння працювати з мережами, знання з кібербезпеки, управління довкіллям. Аби відповідати вимогам ринку наступні п’ять років, роботодавці залучатимуть нові таланти і зберігатимуть вже наявні кадри. Щоб не потрапити в кризову ситуацію, роботодавцям доведеться:
- підвищити кваліфікацію;
- автоматизувати робочий процес;
- підвищити зарплату;
- забезпечити гнучкий та інклюзивний підхід.
Нагадаємо, в Україні на початку повномасштабної війни на ринку праці фіксувався брак вакансій. Натомість у 2025 році роботодавцям бракує кваліфікованих кадрів, наприклад швачок, сантехніків та електриків.
Також ми розповідали, що станом на зараз найбільші зарплати мають військовослужбовці. Також отримувати прибуток вдається деяким компаніям.
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