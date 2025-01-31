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Професії майбутнього — як зміниться ринок праці за 5 років

31 січня 2025 07:35
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ринок праці до 2030 року — які зміни відбудуться
Дівчина заповнювати анкету на працевлаштування. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Світовий ринок праці зазнає суттєвих змін у 2025 році. На відміну від України, де триває криза через війну, економічні перспективи інших країн зростають, а рівень безробіття перебуває на найнижчому з 1991 року рівні.

Про це йдеться у дослідженні Future of Jobs Report 2025.

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Що відбуватиметься на глобальному ринку праці 

Як зазначається, до 2030 року на ринку праці:

  • збільшуватиметься цифровізація;
  • зростатиме вартість життя;
  • відбуватиметься адаптація до змін клімату;
  • триватиме геополітична напруженість.

Водночас найбільш затребуваними будуть такі професії, як:

  • у сільському господарстві — профільні робітники, фермери, водії вантажівок та доставки. Зараз на цих спеціалістів є високий попит, оскільки сфера логістики та продовольча система активно розвиваються;
  • у сфері технологій — розробники програмного забезпечення, через швидкий розвиток технологій;
  • у сфері освіти та охорони здоров'я — роботодавці потребуватимуть викладачів (середніх шкіл, університетів), медсестер та працівників, які доглядають пацієнтів; 
  • у соціальній сфері — соціальні працівники і консультанти на тлі того, що люди усе частіше звертають увагу на своє психічне здоров'я.

Дослідники вважають, що майже половина (39%) навичок, якими зараз мають володіти працівники, щоб отримати роботу, найближчі п'ять років трансформуються. Підприємства вже не потребуватимуть людей, які вміють щось робити руками, також не зважатимуть на витривалість і точність. Тож під скорочення можуть потрапити:

  • касири;
  • квиткові контролери;
  • адміністративні асистенти;
  • секретарі;
  • працівники поштових служб;
  • банківські касири;
  • працівники, що займаються введенням даних.

При цьому навички, які зараз вважаються не дуже потрібними, у майбутньому перетворяться на ключові. Йдеться, наприклад, про вміння працювати з мережами, знання з кібербезпеки, управління довкіллям. Аби відповідати вимогам ринку наступні п’ять років, роботодавці залучатимуть нові таланти і зберігатимуть вже наявні кадри. Щоб не потрапити в кризову ситуацію, роботодавцям доведеться:

  • підвищити кваліфікацію;
  • автоматизувати робочий процес;
  • підвищити зарплату;
  • забезпечити гнучкий та інклюзивний підхід.

Нагадаємо, в Україні на початку повномасштабної війни на ринку праці фіксувався брак вакансій. Натомість у 2025 році роботодавцям бракує кваліфікованих кадрів, наприклад швачок, сантехніків та електриків.

Також ми розповідали, що станом на зараз найбільші зарплати мають військовослужбовці. Також отримувати прибуток вдається деяким компаніям.

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