Ринок праці до 2030 року — які зміни відбудуться

Дівчина заповнювати анкету на працевлаштування. Фото: УНІАН

Світовий ринок праці зазнає суттєвих змін у 2025 році. На відміну від України, де триває криза через війну, економічні перспективи інших країн зростають, а рівень безробіття перебуває на найнижчому з 1991 року рівні.

Про це йдеться у дослідженні Future of Jobs Report 2025.

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Що відбуватиметься на глобальному ринку праці

Як зазначається, до 2030 року на ринку праці:

збільшуватиметься цифровізація;

зростатиме вартість життя;

відбуватиметься адаптація до змін клімату;

триватиме геополітична напруженість.

Водночас найбільш затребуваними будуть такі професії, як:

у сільському господарстві — профільні робітники, фермери, водії вантажівок та доставки. Зараз на цих спеціалістів є високий попит, оскільки сфера логістики та продовольча система активно розвиваються;

у сфері технологій — розробники програмного забезпечення, через швидкий розвиток технологій;

у сфері освіти та охорони здоров'я — роботодавці потребуватимуть викладачів (середніх шкіл, університетів), медсестер та працівників, які доглядають пацієнтів;

у соціальній сфері — соціальні працівники і консультанти на тлі того, що люди усе частіше звертають увагу на своє психічне здоров'я.

Дослідники вважають, що майже половина (39%) навичок, якими зараз мають володіти працівники, щоб отримати роботу, найближчі п'ять років трансформуються. Підприємства вже не потребуватимуть людей, які вміють щось робити руками, також не зважатимуть на витривалість і точність. Тож під скорочення можуть потрапити:

касири;

квиткові контролери;

адміністративні асистенти;

секретарі;

працівники поштових служб;

банківські касири;

працівники, що займаються введенням даних.

При цьому навички, які зараз вважаються не дуже потрібними, у майбутньому перетворяться на ключові. Йдеться, наприклад, про вміння працювати з мережами, знання з кібербезпеки, управління довкіллям. Аби відповідати вимогам ринку наступні п’ять років, роботодавці залучатимуть нові таланти і зберігатимуть вже наявні кадри. Щоб не потрапити в кризову ситуацію, роботодавцям доведеться:

підвищити кваліфікацію;

автоматизувати робочий процес;

підвищити зарплату;

забезпечити гнучкий та інклюзивний підхід.

Нагадаємо, в Україні на початку повномасштабної війни на ринку праці фіксувався брак вакансій. Натомість у 2025 році роботодавцям бракує кваліфікованих кадрів, наприклад швачок, сантехніків та електриків.

Також ми розповідали, що станом на зараз найбільші зарплати мають військовослужбовці. Також отримувати прибуток вдається деяким компаніям.