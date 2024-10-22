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Продажа монет СССР — сколько готовы заплатить нумизматы

22 октября 2024 15:37
Аркадий Пастула - Редактор
Могут ли монеты СССР принести прибыль — ответ эксперта
Монеты СССР. Фото: olx.ua
Аркадий Пастула - Редактор

У многих украинцев сохранились старые монеты со времен СССР. Однако сейчас они не смогут принести своим владельцам большого заработка. 

Об этом рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач для OBOZ.UA.

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Большинство таких копеек, которые украинцы могут до сих пор находить, например, в старых коробках, просто обычные куски металла.

Ткач говорит, что такие монеты нумизматы могут купить, однако за 1 гривну. И то лишь при условии, что они сохранены в хорошем состоянии. В противном случае, вряд ли стоит рассчитывать даже на это, поскольку, скорее всего, монета будет поврежденной или покрытой ржавчиной.

"Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не добавляет. Наоборот — снижает", — отметил Ткач.

Однако некоторые монеты все же могут иметь высокую ценность, особенно если они изготовлены из серебра или золота. Эксперт отметил, что коллекционеры готовы заплатить значительные суммы за те, которые выпущены в период с 1947 по 1958 год. Однако найти такие экземпляры или другие ценные варианты "в свободном доступе" почти невозможно.

Ткач говорит, что самостоятельно оценить стоимость монеты почти невозможно, поскольку ее ценность может определять малозаметная деталь, которую заметят только профессионалы.

Таким образом, стоит обратиться к специалистам. Найти таких экспертов можно в тематических группах и сообществах в соцсетях. При этом за сам осмотр денег обычно не возьмут.

Напомним, украинскую монету номиналом две копейки 1992 года продали на аукционе за 105 001 гривну. Такая высокая стоимость обусловлена ее чрезвычайной редкостью, поскольку монета никогда не находилась в обращении.

Также ценность редких монет номиналом в 1 гривну существенно возросла, и некоторые из них могут достигать стоимости в десятки тысяч гривен.

Украина монеты украинцы деньги СССР

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