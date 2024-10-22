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Продаж монет СРСР — скільки готові заплатити нумізмати

22 жовтня 2024 15:37
Аркадій Пастула - Редактор
Чи можуть монети СРСР принести прибуток — відповідь експерта
Монети СРСР. Фото: olx.ua
Аркадій Пастула - Редактор

В багатьох українців збереглися старі монети з часів СРСР. Однак наразі вони не зможуть принести своїм власникам великого заробітку. 

Про це розповів редактор сайту "Монети-Ягідки" Віталій Ткач для OBOZ.UA.

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Більшість таких копійок, які українці можуть досі знаходити, наприклад, у старих коробках, є просто звичайними шматками металу.

Ткач каже, що такі монети нумізмати можуть купити, однак за 1 гривню. І то лише за умови, що вони збережені в хорошому стані. В іншому випадку, навряд чи варто розраховувати навіть на це, оскільки, швидше за все, монета буде пошкодженою або вкритою іржею.

"Це, а також те, що вона може бути ще й потемнілою, вартості не додає. Навпаки — знижує", — зазначив Ткач.

Проте деякі монети все ж можуть мати високу цінність, особливо якщо вони виготовлені зі срібла або золота. Експерт зазначив, що колекціонери готові заплатити значні суми за ті, які випущені в період з 1947 по 1958 рік. Однак знайти такі екземпляри або інші цінні варіанти "у вільному доступі" майже неможливо.

Ткач каже, що самостійно оцінити вартість монети майже неможливо, оскільки її цінність може визначати малопомітна деталь, яку помітять тільки професіонали.

Таким чином, варто звернутися до фахівців. Знайти таких експертів можна в тематичних групах та спільнотах у соцмережах. При цьому за сам огляд грошей зазвичай не візьмуть.

Нагадаємо, українську монету номіналом дві копійки 1992 року продали на аукціоні за 105 001 гривню. Така висока вартість обумовлена її надзвичайною рідкістю, оскільки монета ніколи не перебувала в обігу.

Також цінність рідкісних монет номіналом 1 гривня суттєво зросла, і деякі з них можуть досягати вартості в десятки тисяч гривень.

Україна монети українці гроші СРСР

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