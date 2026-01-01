Видео
Україна
Главная Финансы Продать или придержать — какими будут цены на пшеницу в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 06:30
Цены на пшеницу — чего ожидать аграриям в 2026 году
Колоски пшеницы на столе. Фото: Freepik

Несмотря на ценовую волатильность и внешние риски, потребление пшеницы в мире остается стабильно высоким. Это позволяет прогнозировать относительно предсказуемый и сбалансированный сезон для большинства аграриев.

Сколько будет стоить пшеница в 2026 году и какие факторы будут влиять на цену, рассказали на портале "Агрологистика".

Читайте также:

Какие факторы будут определять цены на пшеницу

В 2026 году ситуацию на рынке зерновых будут определять несколько микротрендов:

  • уменьшение переходящих запасов;
  • спрос в странах, где потребление превышает производство - Северная Африка и Юго-Восточная Азия;
  • климатические колебания в странах, которые являются ключевыми производителями;
  • изменения путей поставки, вызванные геополитическими событиями;
  • подорожание удобрений и горючего.

Ведущие аграрные агентства прогнозируют, что в целом мировой рынок зерновых будет двигаться в сторону повышенной волатильности.

Ожидаемые цены на пшеницу в 2026 году

Прогнозы аналитиков в этом вопросе условно можно разделить на несколько сценариев — оптимистичный, умеренный и напряженный. Каждый из них опирается на урожайность в ключевых странах-поставщиках и политические решения, которые будут влиять на торговлю.

Эксперты считают, что средние мировые котировки на твердые и мягкие сорта пшеницы будут колебаться в пределах 230-310 долларов за тонну. Опускание цен до нижнего уровня возможно только в условиях чрезвычайно высоких урожаев в странах Европейского Союза и Канаде.

В то же время подорожание зерна и выход за верхнюю границу диапазона вероятны в случае сокращения предложения, что в последние годы все чаще происходит из-за климатической нестабильности.

Поэтому цены на пшеницу, по мнению аналитиков, в зависимости от сценария, в 2026 году будут такими:

  • оптимистический — 225-250 долл./тонна;
  • умеренный — 255-285 долл./тонна;
  • напряженный — 290-310 долл./тонна.

Важное значение здесь будет иметь и курс доллара — если он ощутимо вырастет, то стоимость пшеницы в локальных валютах также может пойти вверх даже при стабильности мировых цен.

Ранее мы рассказывали, что происходило на рынке зерновых в декабре, накануне новогодних праздников.

Также узнавайте, что будет с ценами на основные продукты в 2026 году.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
