Цены на пшеницу — чего ожидать аграриям в 2026 году

Продать или придержать — какими будут цены на пшеницу в 2026 году
Несмотря на ценовую волатильность и внешние риски, потребление пшеницы в мире остается стабильно высоким. Это позволяет прогнозировать относительно предсказуемый и сбалансированный сезон для большинства аграриев.
Сколько будет стоить пшеница в 2026 году и какие факторы будут влиять на цену, рассказали на портале "Агрологистика".
Какие факторы будут определять цены на пшеницу
В 2026 году ситуацию на рынке зерновых будут определять несколько микротрендов:
- уменьшение переходящих запасов;
- спрос в странах, где потребление превышает производство - Северная Африка и Юго-Восточная Азия;
- климатические колебания в странах, которые являются ключевыми производителями;
- изменения путей поставки, вызванные геополитическими событиями;
- подорожание удобрений и горючего.
Ведущие аграрные агентства прогнозируют, что в целом мировой рынок зерновых будет двигаться в сторону повышенной волатильности.
Ожидаемые цены на пшеницу в 2026 году
Прогнозы аналитиков в этом вопросе условно можно разделить на несколько сценариев — оптимистичный, умеренный и напряженный. Каждый из них опирается на урожайность в ключевых странах-поставщиках и политические решения, которые будут влиять на торговлю.
Эксперты считают, что средние мировые котировки на твердые и мягкие сорта пшеницы будут колебаться в пределах 230-310 долларов за тонну. Опускание цен до нижнего уровня возможно только в условиях чрезвычайно высоких урожаев в странах Европейского Союза и Канаде.
В то же время подорожание зерна и выход за верхнюю границу диапазона вероятны в случае сокращения предложения, что в последние годы все чаще происходит из-за климатической нестабильности.
Поэтому цены на пшеницу, по мнению аналитиков, в зависимости от сценария, в 2026 году будут такими:
- оптимистический — 225-250 долл./тонна;
- умеренный — 255-285 долл./тонна;
- напряженный — 290-310 долл./тонна.
Важное значение здесь будет иметь и курс доллара — если он ощутимо вырастет, то стоимость пшеницы в локальных валютах также может пойти вверх даже при стабильности мировых цен.
