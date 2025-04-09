Для военных упростили оформление выплат при ранении — Сырский озвучил детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, получившие ранения во время выполнения боевых задач, имеют право на денежную помощь. Однако оформить выплаты до сих пор было достаточно сложно, и защитникам нередко приходилось даже судиться, чтобы получить средства. Сейчас эту процедуру максимально упростили.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с LB.ua.

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По данным издания, многие защитники жалуются, что в Силах обороны сейчас существуют проблемы с выплатами при ранении, а также при гибели военного. Чтобы получить деньги, людям нередко приходится обращаться в суд.

"Проблемы с выплатами средств за ранения, в основном, лежат в бюрократической плоскости", — говорит Александр Сырский.

Главнокомандующий пояснил, что для получения выплат необходимо предоставить немало документов, которые подтверждают обстоятельства ранения и его тяжесть. Кроме того, военнослужащему необходимо пройти курс лечения и реабилитации — об этом также должны быть соответствующие справки.

Чтобы этот процесс максимально упростить, было принято решение ввести вертикаль службы социального сопровождения, начиная с бригад и заканчивая Генштабом. По словам Сырского, этот проект показал свою эффективность — количество обращений по проблемам с оформлением выплат при ранении значительно уменьшилось.

"Поэтому здесь вопрос не в деньгах, вопрос — в процедурах", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Как работает система социального сопровождения военнослужащих

О создании системы социального сопровождения Минобороны Украины заявило в августе 2024 года. Решение предусматривает создание системы поддержки, которая будет обеспечивать военнослужащих и их родных всесторонней помощью.

Основные задачи служб:

сопровождение раненых, в том числе путем оказания им помощи в вопросах направления и прохождения военно-врачебных комиссий и медико-социальных врачебных комиссий, поддержка коммуникации с членами их семей;

сопровождение членов семей погибших (умерших), пропавших без вести и пленных и оказание им помощи в вопросах реализации надлежащих льгот и гарантий;

содействие в оформлении документов, необходимых для предоставления им удостоверений, подтверждающих статус лица, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации;

участие в мероприятиях сопровождения или поддержки тех, кто увольняется со службы.

Уполномоченные лица служб сопровождения должны выявлять и оценивать социальные потребности военнослужащих и уточнять информацию в учреждениях здравоохранения о потребностях раненых и больных.

Ранее мы рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие во время лечения и реабилитации.

Также узнавайте, как военнослужащему получить выплаты при ранении.