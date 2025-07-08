За какие паспорта украинцам грозят штрафы в июле 2025 года

Человек держит в руках паспорта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины должны обновлять фотографию в своем паспорте-книжечке, когда им исполняется 25 и 45 лет. Этого требования нужно придерживаться каждому человеку.

Об этом говорится на сайте Государственной миграционной службы.

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Отмечается, что у граждан есть месяц для того, чтобы сменить фотографию в документе. Если же по истечении срока в паспорте-книжечке не будет новой фотографии, его заменят на современную ID-карту

При этом ограничений по действию бумажного паспорта в Украине не существует. Однако документ может быть просроченным, если:

владелец сменил фамилию или другие личные данные;

паспорт получил повреждения;

если владелец документа в течение месяца после наступления 25 или 45 лет не вклеит новую фотографию в документ.

Сколько заплатят украинцы за просроченный паспорт

Если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт на документ нового образца, он считается недействительным. В статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечается, что пользоваться таким паспортом нельзя. За это предусмотрен штраф в размере от 17 гривен до 51 гривны.

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