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Главная Финансы Проблемы из-за паспортов — кого из украинцев оштрафуют в июле

Проблемы из-за паспортов — кого из украинцев оштрафуют в июле

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 18:33
За какие паспорта украинцам грозят штрафы в июле 2025 года
Человек держит в руках паспорта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины должны обновлять фотографию в своем паспорте-книжечке, когда им исполняется 25 и 45 лет. Этого требования нужно придерживаться каждому человеку.

Об этом говорится на сайте Государственной миграционной службы.

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Отмечается, что у граждан есть месяц для того, чтобы сменить фотографию в документе. Если же по истечении срока в паспорте-книжечке не будет новой фотографии, его заменят на современную ID-карту

При этом ограничений по действию бумажного паспорта в Украине не существует. Однако документ может быть просроченным, если:

  • владелец сменил фамилию или другие личные данные;
  • паспорт получил повреждения;
  • если владелец документа в течение месяца после наступления 25 или 45 лет не вклеит новую фотографию в документ.

Сколько заплатят украинцы за просроченный паспорт

Если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт на документ нового образца, он считается недействительным. В статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечается, что пользоваться таким паспортом нельзя. За это предусмотрен штраф в размере от 17 гривен до 51 гривны.

Ранее мы рассказывали о штрафах за нарушение правил рыболовства в 2025 году. Не все граждане знают, какие лимиты на вылов рыбы действуют в Украине. Узнавайте также, кого могут оштрафовать за ношение формы ВСУ.

Украина штраф паспорта потеря паспорта паспорт
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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