Штрафи до 7 тисяч гривень — чому не усім можна носити форму ЗСУ

Людина з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українців у 2025 році вже не здивувати великою кількістю людей у військовому однострої на вулицях в кожному місті. Однак носити форму іноді можуть люди, які ніяк не пов'язані з армією, тим самим порушуючи закони.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як можуть покарати цивільних осіб, якщо вони носитимуть військову форму у липні.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про штрафи за військову форму

Розмір штрафних санкцій залишається незмінним. Так, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 186-8), якщо людина вперше одягне форму Збройних сил України (ЗСУ), хоча в неї відсутні права на носіння такого одягу, то її усно попередять про заборону або оштрафують на суму від 2 550 до 3 400 гривень.

За повторне порушення впродовж року штраф зросте — від 3 400 до 6 800 гривень. В окремих випадках можуть призначити громадські роботи тривалістю від 30 до 40 годин.

Військовий одяг на цивільній людині — яку саме форму не можна носити

Заборона у липні 2025 року поширюється на військову форму зі знаками розрізнення підрозділів ЗСУ або інших військових формувань.

Раніше стало відомо, що військовослужбовці отримали право отримати компенсацію за всі невикористані дні відпустки. Йдеться про захисників, які звільняються зі служби. Дізнавайтесь також, як нараховуватимуть грошове забезпечення у ЗСУ у липні.