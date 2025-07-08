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Головна Фінанси Проблеми через паспорти — кого з українців оштрафують у липні

Проблеми через паспорти — кого з українців оштрафують у липні

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 18:33
За які паспорти українцям загрожують штрафи у липні 2025 року
Людина тримає в руках паспорти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України мають оновлювати фотокартку у своєму паспорті-книжечці, коли їм виповнюється 25 та 45 років. Цієї вимоги потрібно дотримуватися кожній людині. 

Про це йдеться на сайті Державної міграційної служби.

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Зазначається, що у громадян є місяць для того, щоби змінити світлину в документі. Якщо ж після спливу терміну у паспорті-книжечці не буде нової фотографії, його замінять на сучасну ID-картку

При цьому обмежень щодо дії паперового паспорта в Україні не існує. Однак документ можна прострочити, якщо:

  • власник змінив прізвище або інші особисті дані;
  • паспорт зазнав пошкоджень;
  • якщо власник документа впродовж місяця після настання 25 або 45 років не вклеїть нову фотографію в документ. 

Скільки заплатять українці за прострочений паспорт

Якщо вчасно не вклеїти фото у паспорт старого зразка або не замінити такий паспорт на документ нового зразка, він вважається недійсним. У статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначається, що користуватися таким паспортом не можна. За це передбачений штраф у розмірі від 17 гривень до 51 гривні.

Раніше ми розповідали про штрафи за порушення правил рибальства у 2025 році. Не всі громадяни знають, які ліміти на вилов риби діють в Україні.  Дізнавайтесь також, кого можуть оштрафувати за носіння форми ЗСУ

Україна штраф паспорти втрата паспорту паспорт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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