За які паспорти українцям загрожують штрафи у липні 2025 року

Проблеми через паспорти — кого з українців оштрафують у липні
Громадяни України мають оновлювати фотокартку у своєму паспорті-книжечці, коли їм виповнюється 25 та 45 років. Цієї вимоги потрібно дотримуватися кожній людині.
Про це йдеться на сайті Державної міграційної служби.
Про що мають знати українці
Зазначається, що у громадян є місяць для того, щоби змінити світлину в документі. Якщо ж після спливу терміну у паспорті-книжечці не буде нової фотографії, його замінять на сучасну ID-картку
При цьому обмежень щодо дії паперового паспорта в Україні не існує. Однак документ можна прострочити, якщо:
- власник змінив прізвище або інші особисті дані;
- паспорт зазнав пошкоджень;
- якщо власник документа впродовж місяця після настання 25 або 45 років не вклеїть нову фотографію в документ.
Скільки заплатять українці за прострочений паспорт
Якщо вчасно не вклеїти фото у паспорт старого зразка або не замінити такий паспорт на документ нового зразка, він вважається недійсним. У статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначається, що користуватися таким паспортом не можна. За це передбачений штраф у розмірі від 17 гривень до 51 гривні.
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