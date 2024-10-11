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ПриватБанк обвинил инвалида в мошенничестве за подработку в 350 грн

11 октября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк обвинил инвалида в мошенничестве — клиент обратился в полицию
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" разорвало сотрудничество с клиентом, обвинив в мошеннических действиях. Мужчина, являющийся лицом с инвалидностью с детства, был вынужден идти в правоохранительные органы.

Об этом сообщает "Минфин".

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Обвинение в мошенничестве за 350 грн

Мужчина рассказал, что ему банк заблокировал счет, обвинив в мошеннических операциях. Он отметил, что из-за этого обратился с жалобами в Национальный банк Украины (НБУ) и Национальную полицию.

"Уважаемый представитель ПриватБанка, прочтите это внимательно, пожалуйста. Меня, инвалида с детства, обвинили в мошеннических операциях и просто заблокировали счета. Без суда, без доказательств, просто так. С каких пор пенсия стала мошенническими операциями? Разблокируйте, не смешите. В полицию и НБУ обратился", — написал клиент.

Он уточнил, что получает пенсионную выплату в 2,36 тыс. гривен, а также дважды в неделю до 350 грн — за подработку. Мужчина считает, что вскоре банк начнет блокировать счета за переводы в 10 гривен. В связи с этим призвал граждан массово писать жалобы, поскольку банк блокирует счета без предупреждений, разбирательства и суда.

"Вы там в ПриватБанке совсем обнаглели? Почему я должен отчитываться за 10, 100 или 300 гривен? Максимальная разовая сумма, которую я получаю, — это пенсия 2361 грн и зарплата от подработки от 200 до 350 грн два раза в неделю. Себя проверьте сначала, у вас там махинации точно есть. Призываю украинцев массово писать жалобы на ПриватБанк, потому что завтра вас заблокируют за перевод на любую сумму, даже 10 гривен. ПриватБанк обнаглел. Блокирует без разбора", — подчеркнул украинец.

 

ПриватБанк жалобы
Обращение к банку. Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

Представители банка отреагировали на обращение и признали, что банк действительно заблокировал счета гражданину с инвалидностью, разблокирование возможно после рассмотрения правоохранителями.

"Банк вынужден ограничить сотрудничество с Вами. Нами были выявлены факты, связанные с мошенническими операциями. И вместе с тем решение может быть изменено после проведения рассмотрения правоохранительными органами", — сообщили в банке.

 

ПриватБанк жалобы
Ответ представителей банка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк может взимать проценты по кредитам с военнослужащих, несмотря на предоставление всех документов. В финучреждении объяснили причины.

Также мы писали, что клиент ПриватБанка, находящийся за рубежом, столкнулся с проблемой невыдачи денег из банкомата. Он обратился к операторам с просьбой вернуть деньги, однако там затягивают соответствующую процедуру.

ПриватБанк банки мошенничество банковские карты банковские счета

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