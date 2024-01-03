Денежные переводы в ПриватБанке — как изменились правила в 2024 году

ПриватБанк изменил требования к переводам с карты на карту
Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" смогут получать SWIFT-переводы проще. Теперь не взимают дополнительную комиссию еще с двух валют через Citibank EUROPE PLC.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового учреждения.
Подробнее об изменениях в SWIFT-переводах
Как отмечают в пресс-центре, клиентам банка стали доступны SWIFT-переводы без уплаты комиссии в Citibank EUROPE PLC для:
- швейцарского франка (CHF);
- евро валюты (EUR).
Открыв новые корреспондентские счета в Citibank NA в швейцарских франках и евро, банк таким образом продолжает налаживать платежные "мосты" с европейскими финансовыми учреждениями.
"Это добавляет удобства клиентам, которые сейчас находятся в европейских странах из-за войны, и помогают родным, близким и ВСУ в Украине", — подчеркивают в ПриватБанке.
Следует отметить, что ранее клиентам банка разрешили получать SWIFT-переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии.
Получение реквизитов в Приват24
Как сообщают в пресс-службе, клиенты могут формировать реквизиты через мобильное приложение ПриватБанка:
- нужно нажать в меню "Сервисы";
- кликнуть "Переводы"
- выбрать пункт SWIFT;
- нажать "Реквизиты".
Как отмечают в банке, зачисление валютных переводов на гривневые счета состоятся без комиссии.
Главные преимущества получения SWIFT-переводов через Приват:
- нет лимитов по денежным суммам;
- можно отслеживать переводы онлайн;
- работает спецлиния поддержки по SWIFT-переводам.
Деньги появятся на счете в течение 24 часов, а 40% платежей — за считанные минуты.
В ПриватБанке создали видеоподсказки по поводу того, как получить реквизиты для SWIFT-перевода в приложении Приват24.
А также — как получить реквизиты платежной карты для зачисления SWIFT-перевода через веб-версию Приват24.
Единые тарифы на SWIFT-переводы
В сентябре 2023-го ПриватБанк установил единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине. Речь идет о тарифе — 0,5% от суммы, однако не менее 5 UAH и не более 100 USD (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ). В банке отмечали, что единый тариф внутри страны снизился вдвое, а максимальную сумму комиссии снизили в пять раз.
Также ПриватБанк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на приобретение товаров для армии и оплату лечения.
Что еще нужно знать
Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".
Также ПриватБанк запустил новый сервис по страхованию. Он позволит управлять страховками через мобильное приложение или веб-версию "Приват24".
Читайте Новини.LIVE!