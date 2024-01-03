Денежные переводы в ПриватБанке — как изменились правила в 2024 году

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" смогут получать SWIFT-переводы проще. Теперь не взимают дополнительную комиссию еще с двух валют через Citibank EUROPE PLC.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового учреждения.

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Подробнее об изменениях в SWIFT-переводах

Как отмечают в пресс-центре, клиентам банка стали доступны SWIFT-переводы без уплаты комиссии в Citibank EUROPE PLC для:

швейцарского франка (CHF);

евро валюты (EUR).

Открыв новые корреспондентские счета в Citibank NA в швейцарских франках и евро, банк таким образом продолжает налаживать платежные "мосты" с европейскими финансовыми учреждениями.

"Это добавляет удобства клиентам, которые сейчас находятся в европейских странах из-за войны, и помогают родным, близким и ВСУ в Украине", — подчеркивают в ПриватБанке.

Следует отметить, что ранее клиентам банка разрешили получать SWIFT-переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии.

Получение реквизитов в Приват24

Как сообщают в пресс-службе, клиенты могут формировать реквизиты через мобильное приложение ПриватБанка:

нужно нажать в меню "Сервисы";

кликнуть "Переводы"

выбрать пункт SWIFT;

нажать "Реквизиты".

Как отмечают в банке, зачисление валютных переводов на гривневые счета состоятся без комиссии.

Главные преимущества получения SWIFT-переводов через Приват:

нет лимитов по денежным суммам;

можно отслеживать переводы онлайн;

работает спецлиния поддержки по SWIFT-переводам.

Деньги появятся на счете в течение 24 часов, а 40% платежей — за считанные минуты.

В ПриватБанке создали видеоподсказки по поводу того, как получить реквизиты для SWIFT-перевода в приложении Приват24.

А также — как получить реквизиты платежной карты для зачисления SWIFT-перевода через веб-версию Приват24.

Единые тарифы на SWIFT-переводы

В сентябре 2023-го ПриватБанк установил единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине. Речь идет о тарифе — 0,5% от суммы, однако не менее 5 UAH и не более 100 USD (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ). В банке отмечали, что единый тариф внутри страны снизился вдвое, а максимальную сумму комиссии снизили в пять раз.

Также ПриватБанк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на приобретение товаров для армии и оплату лечения.

Что еще нужно знать

Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

Также ПриватБанк запустил новый сервис по страхованию. Он позволит управлять страховками через мобильное приложение или веб-версию "Приват24".