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ПриватБанк змінив вимоги до переказів із картки на картку

3 січня 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошові перекази у ПриватБанку — як змінились правила у 2024 році
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" зможуть отримувати SWIFT-перекази простіше. Тепер не стягують додаткову комісію ще з двох валют через Citibank EUROPE PLC.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінансової установи.

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Детальніше про зміни в SWIFT-переказах

Як зазначають у пресцентрі, клієнтам банку стали доступні SWIFT-перекази без сплати комісії у Citibank EUROPE PLC для:

  • швейцарського франка (СHF);
  • європейської валюти (EUR).

Відкривши нові кореспондентські рахунки в Citibank N.A. в швейцарських франках та євро, банк таким чином продовжує налагоджувати платіжні "мости" з європейськими фінансовими установами.

"Це додає зручності клієнтам, які зараз перебувають у європейських країнах через війну, та допомагають рідним, близьким та ЗСУ в Україні", — наголошують у ПриватБанку.

Варто зауважити, що раніше клієнтам банку дозволили отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії.

Отримання реквізитів у застосунку Приват24

Як повідомляють у пресслужбі, клієнти можуть формувати реквізити через мобільний застосунок ПриватБанку:

  • треба натиснути в меню "Сервіси";
  • клікнути "Перекази"
  • обрати пункт SWIFT;
  • натиснути "Реквізити".

Як зазначають у банку, зарахування валютних переказів на гривневі рахунки відбудуться без жодної комісії.

Головні переваги отримання SWIFT-переказів через Приват:

  • немає лімітів за грошовими сумами;
  • можна відстежувати перекази онлайн;
  • працює спецлінія підтримки щодо SWIFT-переказів.

Гроші з'являться на рахунку протягом 24 годин, а 40% платежів — за лічені хвилини.

У ПриватБанку створили відеопідказки щодо того, як отримати реквізити для SWIFT-переказу в застосунку "Приват24".

 

А також — як отримати реквізити платіжної картки для зарахування SWIFT-переказу через вебверсію Приват24.

 

Єдині тарифи на SWIFT-перекази

У вересні 2023-го ПриватБанк встановив єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні. Йдеться про тариф — 0,5% від суми, проте не менше 5 UAH та не більше 100 USD (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ). У банку зазначали, що єдиний тариф всередині країни знизився удвічі, а максимальну суму комісії зменшили уп'ятеро.

Також ПриватБанк не нараховує комісії за надсилання SWIFT-переказів на придбання товарів для армії та оплату лікування.

Що ще треба знати

Новини.LIVE писали також про те, що ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

Також ПриватБанк запустив новий сервіс, що стосується страхування. Він дозволить керувати страховками через мобільний застосунок або вебверсію "Приват24".

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