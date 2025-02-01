ПриватБанк без предупреждений разрывает сотрудничество с малым бизнесом

Отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представители украинского мелкого бизнеса начали жаловаться на закрытие счетов в государственном "ПриватБанке" после многолетнего сотрудничества. В банке не объясняют причин, почему было отказано в обслуживании, и делают это без предупреждения.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Minfin.

Читайте также:

Подробности проблемы клиента ПриватБанка

Как отмечается в жалобе одного из клиентов, он около 20 лет был клиентом ПриватБанка как физическое лицо и 10 лет как физлицо-предприниматель (ФЛП). Поскольку имеет идеальный кредитный рейтинг, кредитка от банка содержит кредитный лимит в более 100 тыс. гривен. В банке постоянно информировали о кредитных программах как надежному клиенту, хотели предоставить платиновую карту без платы за ее обслуживание, поскольку расчеты это позволяют. На счетах лежали большие суммы денег в разных валютах. Актуализацию данных как физлицо, так и как ФЛП проводил вовремя, предоставляя налоговые декларации.

Однажды он узнал, что финучреждение в одностороннем порядке без предупреждений и объяснений расторгло все договоры.

Клиент считает, что государственный банк работает неприемлемыми методами. Странным выглядит то, что учитывая все вышеперечисленное и постоянное напоминание ему о появлении новых продуктов и возможностей, банк в этот раз решил не беспокоить с предупреждением о расторжении сотрудничества.

"Банк в одностороннем порядке без предупреждения и объяснения причин разорвал со мной договор как с физлицом, так с ФЛП. Бессовестные вы люди. Я не говорю что я идеальный клиент. Все ошибаются и я не исключение. Возможно, где-то накосячил. Но разве такими методами работают? Вы же государственный банк! У вас хватает ресурсов, чтобы регулярно звонить мне с финансовыми предложениями, а позвонить и сказать, что я делаю что-то не так, вы не удосужились?", — сообщил клиент.

Скриншот. Источник: Минфин

Объяснили ли в банке причины расторжения сотрудничества

Мужчина заявил, что так и не смог выяснить, в чем именно заключается претензия банка. Считает, что государственное финучреждение не уважает своих клиентов и теперь и он пополнил список тех, кто оставляет жалобы на портале из-за несправедливых действий со стороны банка.

В ПриватБанке не отреагировали на жалобу о расторжении сотрудничества без объяснения причин. На портале аналогичные жалобы — не единичные, а банк ранее объяснял такие действия тем, что вынужден разрывать сотрудничество в рамках выполнения норм законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (НБУ). Однако у клиентов не отбирают их средства, а дают возможность при расторжении деловых отношений перевода остатков на счета в другой банк.

Напомним, ранее на прекращение сотрудничества ПриватБанком жаловались защитники Украины. Банк прекратил обслуживание под предлогом установления "неприемлемо высокого уровня риска".

Также сообщали, что ПриватБанк может не просто самовольно разрывать договоры обслуживания. Так, финучреждение может без предупреждений конвертировать имеющуюся на счете валюту клиентов для погашения кредитов.