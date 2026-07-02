ПриватБанк выплатит бонус за переводы от 1 000 грн: как получить

"Приват24" и отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В рамках программы государственного "ПриватБанка" и международной платежной системы Mastercard украинцы могут получить бонусы за переводы от 1 000 грн. Суммы кэшбэка будут различаться, но больше всего шансов получить 350 грн за такие операции.

О том, как получить деньги от банка, рассказывают Новини.LIVE.

Кому ПриватБанк начислит бонус за переводы от 1 000 грн

Клиенты государственного финансового учреждения имеют возможность получить дополнительные средства при обычной отправке или получении денежных переводов. Воспользоваться этой возможностью можно до 10 августа 2026 года.

Речь идет об операциях через международную платежную систему Western Union, которая позволяет оперативно осуществлять денежные переводы между более чем 200 странами и территориями мира.

Акция распространяется на всех, кто получит или отправит перевод через Western Union на карты Mastercard, при этом минимальная сумма должна составлять 1 000 грн (или эквивалент в другой валюте).

Банк обещает начислить участникам программы 350, 3 500 и 35 000 грн. Наибольшие шансы получить денежное вознаграждение в размере 350 грн.

Кто и как может принять участие в акции от ПриватБанка

Принять участие в акционной программе могут исключительно клиенты, которым уже исполнилось 18 лет и которые имеют идентификационный код, одну из активных карт Mastercard от ПриватБанка (карта для выплат, Универсальная/Универсальная Gold, премиальная карта).

Чтобы стать участником акции, необходимо:

либо получить международный перевод Western Union на сумму от 1 000 грн (в эквиваленте);

либо отправить/получить перевод Western Union по Украине на сумму от 1 000 грн (эквивалент) с помощью карты Mastercard от ПриватБанка.

Ожидается, что в акции будут автоматически учтены переводы Western Union:

Поступление международных переводов на карты Mastercard от ПриватБанка. Получение денежных переводов на карты Mastercard от Привата по Украине. Отправка переводов в Украине с карты Mastercard от ПриватБанка.

Осталось еще два этапа программы: за третий начислят кэшбэк до 30 июля, а за четвертый — до 30 августа 2026 года. В ходе каждого из них:

1 победитель сможет получить 35 000 грн;

10 победителей — по 3 500 грн;

100 победителей — получат по 350 грн.

"Всем победителям акции организатор отправит push-уведомление в мобильное приложение Приват24 или на электронную почту. Результаты розыгрыша кэшбэка будем публиковать ежемесячно на этой странице", — добавили в банке.

Еще Новини.LIVE рассказывали, когда клиентам ПриватБанка необходимо изменить финансовый номер телефона, привязанный к карте. Такое требование актуально для тех, кто лишился возможности входа в "Приват24". В государственном финансовом учреждении объяснили, как правильно обновить номер. В частности, для этого можно обратиться к оператору. Такая услуга доступна как в Украине, так и за рубежом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка в ходе процедуры обновления данных должны заполнить небольшую анкету с перечнем вопросов. Среди них будет требование указать адрес регистрации и фактическое место жительства. Кроме того, клиенту необходимо будет указать максимальную сумму средств, которая может поступить в течение месяца. Также анкету можно подать онлайн.