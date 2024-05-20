ПриватБанк отменил плату на некоторые услуги — кого коснулось

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское государственное финучреждение "ПриватБанк" вместе с Visa подарит нулевой тариф для бизнеса, который занимается продажей товаров через интернет и принимает платежи с платежных карт. Такая возможность будет действовать до 15 июля 2024 года.

Об этом информирует пресс-центр госбанка.

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Как отмечают в банке, нулевой тариф распространится на всех новых пользователей сервиса LiqРay. Однако при условии, что оборот по карточкам не превышает 50 тыс. гривен.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, до 15 июля для всех новых пользователей сервиса Liqpay будет действовать свободный тариф с 0% комиссии по приему платежей.

"Мы вместе с более чем 25 тысячами клиентов сервиса уверены, что LiqPay — лучшее решение для бизнеса, чтобы быстро начать и удобно принимать платежи на сайтах и в мобильных приложениях. Сервис крупнейшего украинского банка помимо множества технологических преимуществ, в отличие от небанковских участников рынка, есть наиболее надежным и доступным", — говорится в сообщении.

LiqPay является популярным сервисом для интернет-платежей на внутреннем рынке. Граждане ежедневно оплачивают через LiqPay более двух миллионов интернет-покупок.

Благодаря LiqРay у предпринимателей и юридических лиц есть возможность совершать платежи онлайн через сайты и мобильные программы и в итоге управлять собственным бизнесом.

LiqPay предусмотрел множество платежных вариантов для оплаты. В частности:

PrivatPay;

Apple Pay;

Google Pay;

QR-код;

токены.

У всех пользователей LiqРay есть возможность фискализации сделок с помощью собственного банковского сервиса Программного регистратора расчетных операций без дополнительной оплаты.

Источник: ПриватБанк

Напомним, ПриватБанк объяснил, как закрыть банковские счета клиентам, находящимся на оккупированных территориях. Обнародовали инструкцию через мобильное приложение "Приват24".

Также мы писали, что ПриватБанк до 15 сентября 2024 года будет начислять кэшбэк за международные переводы с картой Visa ПриватБанка клиентам. Максимально можно получить 25 тысяч гривен.