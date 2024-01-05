Переводы в ПриватБанке — что изменилось для владельцев карт

Банковская карта. Фото: Unplush

Для клиентов государственного учреждения "ПриватБанк" изменились правила некоторых SWIFT-переводов. Теперь их совершать стало проще.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

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Что нужно знать о SWIFT-переводах

Как отмечают в банке, клиентам банка разрешили осуществлять SWIFT-переводы без уплаты дополнительной комиссии в Citibank EUROPE PLC. Однако изменения коснулись только переводов в таких валютах:

в швейцарском франке (CHF);

в евровалюте (EUR).

Как отмечают в финучреждении, благодаря открытию новых корреспондентских счетов в Citibank NA в вышеуказанных валютах ПриватБанк таким образом продолжает устанавливать платежные "мосты" с банками Европы.

В банке надеются, что такой шаг придаст удобства клиентам в европейских странах, помогающих родным, близким и украинской армии.

Кроме того, клиентам банка продолжают быть доступны SWIFT-переводы в чешских кронах без необходимости уплаты дополнительной комиссии, которая была введена ранее.

Как получить реквизиты для переводов

Банк предоставил рекомендации, как сформировать реквизиты через мобильное приложение "Приват24". Надо сделать следующее:

зайти в меню "Сервисы";

нажать раздел "Переводы"

выбрать SWIFT;

нажать "Реквизиты".

Среди преимуществ получения SWIFT-переводов в ПриватБанке:

нет никаких лимитов по суммам;

есть возможность осуществлять контроль за переводами;

работает спецлиния поддержки клиентов по SWIFT-переводам.

Ожидается, что перечисленные средства появятся на счете в течение 24 часов, а 40% платежей — через мгновение.

ПриватБанк советует просмотреть видеоподсказки о механизме получения реквизитов для SWIFT-переводов в приложении "Приват24".

Кроме того, можно ознакомиться, как получить реквизиты банковской карты для SWIFT-перевода в вебверсии Приват24.

Ранее ПриватБанк отменил комиссию по SWIFT-переводам на покупку товаров для армии и оплату за медуслуги.

Тарифы на SWIFT-переводы

В сентябре прошлого года в ПриватБанке утвердили единые тарифы на денежные переводы за границу и по Украине. Речь шла о таком тарифе — 0,5% от суммы, однако не менее 5 UAH и не больше 100 USD (в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка). В финучреждении отметили, что единый тариф в Украине снизили вдвое, а максимальная сумма комиссии уменьшилась в пять раз.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке уточнили сроки возврата отмененных платежей. Клиенты жалуются, что долго не могут вернуть денежные средства после отмененных транзакций.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил некоторые правила по валютному обмену изношенных или поврежденных купюр. Теперь банк принимает такие деньги на инкассо, то есть за дополнительную плату.