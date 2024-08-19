Отказ от обслуживания в ПриватБанке — почему сотрудники не обменивают средства

ПриватБанк отказывает в обмене денег клиентам — какая причина
В госфинучреждении ПриватБанк отказали обменять средства женщине, которая пришла за этой услугой в одно из отделений. По ее словам, сотрудница банка отказалась от обслуживания.
Об этом говорится на портале Finance.ua, где можно оставлять отзывы.
Детали жалобы
Женщина написала, что пришла в отделение ПриватБанка, чтобы разменять деньги, однако сотрудница отказалась предоставлять услуги и объяснила это тем, что женщина не является клиентом банка.
Можно ли обменять средства
Новини.LIVE узнали, возможен ли обмен средств в отделениях ПриватБанка гражданам, не являющимся клиентами банка. Сотрудник финучреждения сообщил, что разменять деньги, а также обменять валюту в ПриватБанке могут все желающие. Для этого необходимо предъявить свой паспорт сотруднику отделения. Регистрироваться в банке для обмена средств не нужно.
Что еще нужно знать
Напомним, украинские граждане хранят в банковских учреждениях около 1,3 трлн гривен. Известно, каким банкам доверяют деньги в 2024 году.
Мы также писали, что государственный ПриватБанк в 2016 году заблокировал счет клиентки по подозрению на мошенничество. Хотя она утверждает, что все убытки были выплачены, доступ к счету не возобновили, несмотря на обещания банка.
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