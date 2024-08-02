ПриватБанк советует клиентам обновлять данные онлайн — что нужно знать

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" ответили на жалобы клиентов, проживающих в опасных регионах и не способных обновить данные, как это сделать дистанционно. Такая возможность доступна в мобильном приложении банка.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Жалоба клиентки ПриватБанка

Как говорится в одном из обращений, клиентка финучреждения проживает в Балаклее Харьковской области, и не может попасть в отделение из-за постоянных перебоев в его работе в связи с воздушными тревогами. Офис закрывается все время.

"Здравствуйте! К Вам обращаются жители города Балаклея Харьковской области. В нашей области постоянные воздушные тревоги, которые продолжаются по несколько дней без перерыва… Люди живут, ночуют возле отделения Приватбанка в надежде попасть к специалисту", — написала она.

Женщина отметила, что банк требует обновления данных для дальнейшего получения пенсий и соцвыплат, но отделение не работает. В то же время, другие банки в городе работают.

Ответ ПриватБанка

Представители банка объяснили, что действительно во время воздушной тревоги и артобстрела утвержден четкий порядок действий сотрудников. Как только начинается воздушная тревога, клиентам рекомендуют пройти в ближайшие бомбоубежища для безопасности и сохранения жизни.

В отделениях ПриватБанка работники должны закрывать двери и действовать согласно правилам и рекомендациям для населения во время "Воздушной тревоги", о которых постоянно сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям по радио и телевидению, а также на официальных каналах.

Чтобы воспользоваться банковскими услугами по обновлению данных, не обязательно обращаться к работникам отделения. Обновить клиентские данные можно с помощью "Приват24".

"Также вам радостно помогут коллеги поддержки, если у вас возникнут вопросы. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сократить очереди, расширяя и совершенствуя удаленные сервисы — Приват24, мобильные приложения под различные услуги и т.д. Это поможет вам эффективно использовать свое время и при этом будет нужно минимум усилий для выполнения нужной вам операции", — отметили в банке.

В случае появления любых вопросов по услугам банка для получения консультации советуют также обращаться круглосуточно к поддержке банка по номеру 3700 или чат ПриватБанка.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, клиент государственного учреждения ПриватБанк жалуется на то, что оплатил коммунальные платежки через терминал банка, однако платеж исчез, хотя мужчина провел оплату по всем правилам. Кроме того, за эту операцию с него списали гораздо большую комиссию, чем было указано в приложении Приват24.

Мы также писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.