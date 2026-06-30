ПриватБанк усовершенствовал правила переводов: кого коснулось

Валюта и отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" усовершенствовало возможность осуществления некоторых переводов через Western Union. В одной из стран теперь можно отправлять средства без уплаты комиссий и с дополнительным бонусом от 350 до 35 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию банка.

Денежные переводы по-новому в ПриватБанке

По информации госбанка, украинские граждане, которые сейчас находятся в Германии, получили возможность более удобно отправлять финансовую помощь своим родным на родину.

Теперь осуществлять международные переводы Western Union в Украину можно путем отправки через почту без оплаты за услугу. Это можно будет сделать в тысячах отделений почтового оператора Deutsche Post (Deutsche Post DHL Group) в любом уголке страны.

"Такое сотрудничество открывает гораздо больше возможностей для осуществления переводов, ведь разветвленная сеть Deutsche Post охватывает всю территорию Германии, делая финансовые услуги доступными даже в небольших населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Особенностью этой возможности является то, что при выплате и зачислении международного перевода Western Union на карту ПриватБанка с получателя не будут взимать никаких комиссий.

Все денежные переводы Western Union, отправленные из ФРГ, будут доступны для клиентов ПриватБанка в гривнах, долларах и евро.

Получить международные переводы можно будет несколькими способами:

через мобильное приложение/сайт "Приват24";

в терминалах самообслуживания/банкоматах;

через контакт-центры;

онлайн-чат банковского учреждения;

в отделениях ПриватБанка.

Бонусы за переводы через Western Union

Кроме того, до 10 августа 2026 года за осуществление денежных переводов через Western Union на карты Mastercard от ПриватБанка можно получить дополнительный кэшбэк от 350 до 35 000 грн.

Согласно условиям программы, акция ПриватБанка и Mastercard охватывает всех клиентов, которые получат/отправят переводы через Western Union. Также будут действовать следующие правила:

Сумма перевода должна составлять не менее 1 000 грн (эквивалент в валюте); Допускаются исключительно карты Mastercard от ПриватБанка; Переводы Western Union можно осуществлять в гривнах, долларах, евро; Участие в акции не требует дополнительной регистрации.

Еще Новини.LIVE писали, что клиентам ПриватБанка предоставили возможность получать денежные переводы из-за рубежа в приложении международной системы Paysera. Ожидается, что услуга упростит процесс отправки средств и обеспечит быстрое зачисление. В банке заявили, что интеграция PrivatMoney в Paysera призвана усовершенствовать такие операции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из клиентов должен предоставить ПриватБанку актуальные данные. Это необходимо сделать в случае получения уведомления с просьбой внести новую информацию в течение 30 дней. Сделать это можно удаленно или в отделении, в противном случае доступ к счету может быть заблокирован. В частности, необходимо указать максимальную сумму поступлений на карту в месяц.