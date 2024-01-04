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ПриватБанк отменил комиссию за популярную услугу

4 января 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Переводы с карты на карту в ПриватБанке — какую отменили комиссию
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном ПриватБанке отменили дополнительную комиссию за популярную услугу. Речь идет о SWIFT-переводах средств в некоторых иностранных валютах через Citibank EUROPE PLC.

Об этом проинформировали в пресс-центре финучреждения.

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Какие изменения в SWIFT-переводах

В пресс-службе отмечают, что клиенты банка теперь могут осуществлять SWIFT-переводы без дополнительных взысканий в Citibank EUROPE PLC. Изменения распространяются на переводы в такой валюте:

  • швейцарский франк (CHF);
  • европейская валюта (EUR).

Путем открытия новых корреспондентских счетов в Citibank NA в этих двух валютах банк в дальнейшем налаживает платежные "мосты" с европейскими финучреждениями.

"Это придает удобства клиентам, которые сейчас находятся в европейских странах из-за войны, и помогают родным, близким и ВСУ в Украине", — сообщили в банке.

Также клиенты банка по-прежнему могут получать SWIFT-переводы без дополнительной комиссии в чешских кронах.

Инструкция по получению реквизитов

В пресс-центре отмечают, что сформировать реквизиты можно через приложение "Приват24". Для этого необходимо:

  • перейти в раздел "Сервисы";
  • выбрать пункт "Переводы"
  • нажать SWIFT;
  • кликнуть "Реквизиты".

Преимущества получения SWIFT-переводов через ПриватБанк:

  • отсутствуют лимиты по суммам;
  • возможность осуществления контроля за переводами онлайн;
  • доступна спецлиния поддержки по поводу SWIFT-переводов.

В банке отмечают, что присланные средства появятся на счете в течение 24 часов, в то время как 40% платежей — через несколько минут.

ПриватБанк предлагает воспользоваться видеоподсказками по процедуре получения реквизитов для SWIFT-переводов в Приват24.

 

Также показал, как получить реквизиты платежной карты для SWIFT-перевода через вебверсию "Приват24".

 

Следует отметить, что ПриватБанк также не взимает комиссию за SWIFT-переводы на покупку товаров для ВСУ и оплату лечения.

Больше о ПриватБанке

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о рекордном количестве некоторых новых счетов, открытых украинцами. Известно, с чем может быть связана такая динамика.

Также ПриватБанк запустил новый сервис по страхованию. Он позволит управлять страховками через мобильное приложение или вебверсию "Приват24".

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