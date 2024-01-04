Переводы с карты на карту в ПриватБанке — какую отменили комиссию

ПриватБанк отменил комиссию за популярную услугу
В государственном ПриватБанке отменили дополнительную комиссию за популярную услугу. Речь идет о SWIFT-переводах средств в некоторых иностранных валютах через Citibank EUROPE PLC.
Об этом проинформировали в пресс-центре финучреждения.
Какие изменения в SWIFT-переводах
В пресс-службе отмечают, что клиенты банка теперь могут осуществлять SWIFT-переводы без дополнительных взысканий в Citibank EUROPE PLC. Изменения распространяются на переводы в такой валюте:
- швейцарский франк (CHF);
- европейская валюта (EUR).
Путем открытия новых корреспондентских счетов в Citibank NA в этих двух валютах банк в дальнейшем налаживает платежные "мосты" с европейскими финучреждениями.
"Это придает удобства клиентам, которые сейчас находятся в европейских странах из-за войны, и помогают родным, близким и ВСУ в Украине", — сообщили в банке.
Также клиенты банка по-прежнему могут получать SWIFT-переводы без дополнительной комиссии в чешских кронах.
Инструкция по получению реквизитов
В пресс-центре отмечают, что сформировать реквизиты можно через приложение "Приват24". Для этого необходимо:
- перейти в раздел "Сервисы";
- выбрать пункт "Переводы"
- нажать SWIFT;
- кликнуть "Реквизиты".
Преимущества получения SWIFT-переводов через ПриватБанк:
- отсутствуют лимиты по суммам;
- возможность осуществления контроля за переводами онлайн;
- доступна спецлиния поддержки по поводу SWIFT-переводов.
В банке отмечают, что присланные средства появятся на счете в течение 24 часов, в то время как 40% платежей — через несколько минут.
ПриватБанк предлагает воспользоваться видеоподсказками по процедуре получения реквизитов для SWIFT-переводов в Приват24.
Также показал, как получить реквизиты платежной карты для SWIFT-перевода через вебверсию "Приват24".
Следует отметить, что ПриватБанк также не взимает комиссию за SWIFT-переводы на покупку товаров для ВСУ и оплату лечения.
Больше о ПриватБанке
Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о рекордном количестве некоторых новых счетов, открытых украинцами. Известно, с чем может быть связана такая динамика.
Также ПриватБанк запустил новый сервис по страхованию. Он позволит управлять страховками через мобильное приложение или вебверсию "Приват24".
Читайте Новини.LIVE!