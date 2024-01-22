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ПриватБанк продаст безнадежные кредиты клиентов — что известно

22 января 2024 14:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредиты украинцев — ПриватБанк продаст безнадежные займы клиентов
Деньги в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "Приватбанк" выставило на продажу безнадежных кредитов своих клиентов более чем на полмиллиарда гривен. Продажа долга пройдет путем проведения электронных торгов.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

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Подробнее о продаже безнадежных кредитов

ПриватБанк предложит профессиональным участникам рынка до 2 февраля текущего года зарегистрироваться на сайте системы е-торгов Министерства юстиции OpenMarket ГП "СЕТАМ" для покупки прав требования по портфелю карточных кредитов общим долгом 501,4 млн гривен (стартовая цена лота).

В портфель входит около 80 тыс. потребительских кредитов, предоставленных гражданам без обеспечения, которые впоследствии признали безнадежными и списали за счет сформированных резервов.

В частности, из портфеля для продажи исключили кредиты таких должников как военнослужащие, мобилизованные, по имеющимся в банке данным.

Условия продажи честны и прозрачны — права требования по такому портфелю включают только тело кредита и начисленные проценты.

Продажа долга состоится путем проведения е-торгов, включающих пошаговое снижение стартовой стоимости лота, этапы подачи закрытых предложений и ценовое предложение.

Приобщиться к торгам могут финучреждения с действующей лицензией на предоставление средств в кредит или услуг по факторингу, и отвечающие требованиям банка.

В конце прошлого года наблюдательный совет в ПриватБанке принял решение о продаже права требования по указанному портфелю безнадежных кредитов, в рамках утвержденной правительством и Нацбанком программы уменьшения проблемной задолженности госбанков.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году на программу льготных жилищных кредитов для внутренне перемещенных лиц в Украине выделят 877,5 млн гривен. По данным министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, за период реализации программы уже предоставлено 650 кредитов на общую сумму 902,3 млн. гривен.

Ранее мы писали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк жалуются на списание кредитных средств неизвестными лицами. В банке объяснили, что нужно сделать в такой ситуации и можно ли вернуть деньги.

ПриватБанк
кредиты
банки
продажа

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