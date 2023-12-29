Переводы в ПриватБанке – клиентов предупреждают об изменениях

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" предупреждает об изменениях в переводах с карты на карту. Клиенты теперь имеют возможность получать переводы SWIFT иностранной валюты без дополнительных комиссий.

Об этом сообщает пресс-центр банка.

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SWIFT-переводы в ПриватБанке

Как отмечается, клиенты финучреждения теперь могут осуществлять SWIFT-переводы без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC:

в швейцарских франках;

европейской валюте.

В финучреждении объясняют, что продолжают налаживать платежные "мосты" с европейскими банками.

"ПриватБанк открыл новые корреспондентские счета в Citibank NA в швейцарских франках (СHF) и евро (EUR). Это добавляет удобства клиентам, которые сейчас находятся в европейских странах из-за войны, и помогают родным, близким и ВСУ в Украине", — говорится в сообщении.

Как сформировать реквизиты в Приват24

Клиенты могут формировать реквизиты через Приват24:

нужно найти в меню "Сервисы";

выбрать "Переводы"

нажать SWIFT;

выбрать "Реквизиты".

В банке отмечают, что зачисление валютных переводов на гривневый счет состоится без комиссии.

Главными преимуществами получения SWIFT-переводов через ПриватБанк являются:

отсутствие ограничений по суммам;

возможность отслеживания переводов онлайн;

спецлиния поддержки для получателей SWIFT-переводов.

Как правило, средства поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей зачисляются получателю в считанные минуты.

Получить реквизиты для SWIFT-перевода в приложении Приват24 можно, воспользовавшись видеоподсказками.

Также можно просмотреть, как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT через вебверсию Приват24.



Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара до конца 2023 года, который достиг нового рекорда. Стоимость американской валюты изменили также банки и обменники.

Еще Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".