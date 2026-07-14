ПриватБанк пообещал скидки на горючее: как сэкономить 6 грн на каждом литре

АЗС, отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В течение трех месяцев государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" будет реализовывать программу предоставления мгновенных скидок на топливо для владельцев определенных карт. В частности, в сети "Укрнафта" можно будет получить скидку в размере 6 грн/л на бензин.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-центр банка.

При каких условиях ПриватБанк обещает скидки на топливо

Как отмечают в госфинучреждении, до 13 октября текущего года у владельцев карты Mastercard Business от ПриватБанка есть возможность получить скидки на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ на автозаправочных станциях "Укрнафта".

"Заправляйте бизнес в плюс с Mastercard на "Укрнафте" с 13 июля 2026 года по 13 октября 2026 года. Скидки на топливо при оплате картой Mastercard Business", — говорится в сообщении.

Согласно информации, банк предоставит следующие мгновенные скидки на топливо при оплате бизнес-картой Mastercard от ПриватБанка в сети "Укрнафта":

6 грн за литр — при покупке бензина;

3 грн за литр — при заправке дизельным топливом;

1 грн за литр — при покупке автогаза.

При этом предусмотрен лимит на использование скидки для одного клиента — не более 200 литров в месяц.

Как стать участником акции от ПриватБанка

Специальной регистрации в акции не требуют. В ней смогут участвовать бизнес-карты Mastercard от Привата: "Ключ к счету" или "Корпоративная карта". Для того чтобы присоединиться к акционной программе, необходимо выполнить несколько шагов:

Открыть мобильное приложение UKRNAFTA. Перед оплатой топлива необходимо отсканировать карту лояльности (отобразится на главном экране); Расплатиться за топливо бизнес-картой Mastercard от "Привата"; Автоматически получить мгновенную скидку.

Те, у кого нет карты Mastercard Business, могут открыть цифровую карту онлайн в "Приват24 для бизнеса". Для этого нужно:

на портале в разделе "Бизнес-карты" нажать "Новая карта";

в приложении (Android, iOS): в меню "Услуги" перейти в "Бизнес-карты", нажать "Заказать".

Также доступен традиционный вариант заказа пластиковой карты через отделение. Ее можно будет затем добавить к счету через "Приват24 для бизнеса".

Скидка будет предоставлена автоматически после сканирования QR-кода из приложения UKRNAFTA и оплаты картой Mastercard Business.

При этом предложение не распространяется на покупку топлива в топливный кошелек приложения и на расчеты возле заправочной колонки с помощью услуги NaftaPAY.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что ПриватБанк предоставил клиентам возможность оформить кэшбэк на денежные переводы по телефону в приложении "Приват24" с картой Visa. Банк проведет последний этап розыгрыша. В частности, минимальная сумма компенсации составляет 1 000 грн, а максимальная — 3 000 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали о том, что владельцы премиальных карт Mastercard от Привата могут воспользоваться скидками на поездки. В частности, значительно дешевле обойдется сервис вызова такси "Uklon". Участники программы получат до 50% скидки. Эта акция будет действовать до 15 сентября этого года.