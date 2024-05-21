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ПриватБанк подарит клиентам сертификаты на путешествия — условия

21 мая 2024 12:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк предоставляет сертификаты на путешествия — как получить
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственный "ПриватБанк" до 31 июля 2024 года будет предоставлять своим клиентам ценные сертификаты на туристические услуги. Присоединиться к акции можно, приобретя билеты через "Приват24".

Об этом информирует пресс-центр госфинучреждения.

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Как отмечается, принять участие в акции могут совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие идентификационный код и активную карту международной платежной системы Mastercard.

Для того, чтобы стать участником акции, граждане должны:

  • пройти обязательную регистрацию на сайте ПриватБанка;
  • приобрести не менее трех билетов на поезд, автобус или самолет общей стоимостью не менее 900 гривен;
  • оплатить картой Mastercard через Приват24 или на портале в течение одного из этапов акции.

Для выполнения условий акции разрешается покупать билеты на разные типы транспорта. Они могут суммироваться.

В акции принимают участие следующие билеты на проезд:

  • ж/д билеты на поезд;
  • билеты на междугородние/международные автобусы;
  • авиабилеты.

 

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Источник: ПриватБанк

Розыгрыши призов от ПриватБанка

Среди приобщившихся к акции будут проводить ежемесячный розыгрыш призов. Победители получат следующие вознаграждения:

  • сертификаты на туристические услуги номиналом 55 тыс. гривен — 15 штук (по 5 штук ежемесячно);
  • сертификат на туристические услуги номиналом 100 тыс. гривен — одна единица (получит участник, который за весь период акции приобретет наибольшее количество билетов).

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк вместе с Visa обещает предоставить нулевой тариф для бизнеса, занимающегося продажей товаров через интернет и принимающего платежи с платежных карт. Такая возможность будет действовать до 15 июля 2024 года.

Также мы писали, что ПриватБанк объявил новую акцию, в рамках которой обещает выплачивать компенсации и перечислять донаты украинским медучреждениям. Это возможно при осуществлении международных переводов.

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