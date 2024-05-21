ПриватБанк предоставляет сертификаты на путешествия — как получить

ПриватБанк подарит клиентам сертификаты на путешествия — условия
Государственный "ПриватБанк" до 31 июля 2024 года будет предоставлять своим клиентам ценные сертификаты на туристические услуги. Присоединиться к акции можно, приобретя билеты через "Приват24".
Об этом информирует пресс-центр госфинучреждения.
Сертификаты на путешествия от ПриватБанка
Как отмечается, принять участие в акции могут совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие идентификационный код и активную карту международной платежной системы Mastercard.
Для того, чтобы стать участником акции, граждане должны:
- пройти обязательную регистрацию на сайте ПриватБанка;
- приобрести не менее трех билетов на поезд, автобус или самолет общей стоимостью не менее 900 гривен;
- оплатить картой Mastercard через Приват24 или на портале в течение одного из этапов акции.
Для выполнения условий акции разрешается покупать билеты на разные типы транспорта. Они могут суммироваться.
В акции принимают участие следующие билеты на проезд:
- ж/д билеты на поезд;
- билеты на междугородние/международные автобусы;
- авиабилеты.
Розыгрыши призов от ПриватБанка
Среди приобщившихся к акции будут проводить ежемесячный розыгрыш призов. Победители получат следующие вознаграждения:
- сертификаты на туристические услуги номиналом 55 тыс. гривен — 15 штук (по 5 штук ежемесячно);
- сертификат на туристические услуги номиналом 100 тыс. гривен — одна единица (получит участник, который за весь период акции приобретет наибольшее количество билетов).
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк вместе с Visa обещает предоставить нулевой тариф для бизнеса, занимающегося продажей товаров через интернет и принимающего платежи с платежных карт. Такая возможность будет действовать до 15 июля 2024 года.
Также мы писали, что ПриватБанк объявил новую акцию, в рамках которой обещает выплачивать компенсации и перечислять донаты украинским медучреждениям. Это возможно при осуществлении международных переводов.
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