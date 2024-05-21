ПриватБанк надає сертифікати на подорожі — як отримати

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" до 15 липня 2024 року надаватиме своїм клієнтам коштовні сертифікати на туристичні послуги. Долучитися до акції можна, придбавши квитки через "Приват24".

Про це інформує пресцентр держфінустанови.

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Як зазначається, взяти участь в акції можуть повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ідентифікаційний код та активну картку міжнародної платіжної системи Mastercard.

Для того, щоб стати учасником акції, громадяни мають:

пройти обов'язкову реєстрацію на сайті ПриватБанку;

придбати щонайменше три квитки на потяг, автобус чи літак загальною вартістю щонайменше 900 гривень;

оплатити карткою Mastercard через Приват24 чи на порталі упродовж одного з етапів акції.

Для виконання умов акції дозволяється купувати квитки на різні типи транспорту. Вони можуть підсумовуватися.

В акції беруть участь такі квитки на проїзд:

залізничні квитки на потяг;

квитки на міжміські/міжнародні автобуси;

авіаквитки.

Джерело: ПриватБанк

Розіграші призів від ПриватБанку

Серед тих, хто долучився акції, проводитимуть розіграш призів щомісяця. Переможці отримають такі винагороди:

сертифікати на туристичні послуги номіналом 55 тис. гривень — 15 штук (по 5 штук щомісяця);

сертифікати на туристичні послуги номіналом 100 тис. гривень — 1 одиниця (отримає учасник, який за весь період акції придбає найбільшу кількість квитків).

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк разом з Visa обіцяє надати нульовий тариф для бізнесу, що займається продажем товарів через інтернет та приймає платежі з платіжних карток. Така можливість діятиме до 15 липня 2024 року.

Також ми писали, що ПриватБанк оголосив нову акцію, в рамках якої обіцяє виплачувати компенсації та перераховувати донати українським медзакладам. Це можливо за умови здійснення міжнародних переказів.