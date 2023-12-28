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ПриватБанк начал блокировать социальные карточки украинцев — кому грозит

28 декабря 2023 10:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Блокировка социальных карт ПриватБанка — кому грозит арест
Платежная карта в руках. Фото: privatbank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный ПриватБанк начал блокировать платежные карты для социальных выплат клиентов. Представители финучреждения объяснили, кто под угрозой потери доступа к счетам.

Об этом идет речь на портале Minfin.

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Блокировка социальных карт

Как отмечает один из клиентов ПриватБанка, финучреждение заблокировало его социальную карту на основании постановления о наложении ареста на средства. Он отметил, ссылаясь на закон, что деньги со специальным режимом пользования, то есть социальные выплаты, банк не вправе блокировать.

"Текст постановления в котором указано, что "кроме средств, содержащихся на счетах, имеющих специальный режим использования, наложение ареста и/или взыскание на которые запрещено законом, и принадлежат должнику", — отмечает клиент.

При этом в выписке о целевом назначении финансового счета от ПриватБанка указано, что именно заблокированная платежная карта имеет спецназначение.

"На все запросы банк дает отписку, что действует по закону Украины, но сам его нарушает", — говорится в жалобе.

 

ПриватБанк
Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

Представители ПриватБанка сообщили, что арест наложен из-за долгов. В связи с этим банк может накладывать арест на все счета, в том числе и социальные, если в постановлении не указывается отдельно, что соответствующий счет не может быть заблокирован. Также банк имеет право арестовать конкретный объем средств, указанный в постановлении, но не весь счет.

Однако не может арестовать счет, если в постановлении должника указывается: "Арестовать все деньги на счетах клиента... кроме средств, которые запрещено изымать по закону: социальные выплаты, пенсии, зарплаты".

 

ПриватБанк
Источник: Минфин

Больше о ПриватБанке

Напомним, ПриватБанк обновил правила по SWIFT-переводам. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

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