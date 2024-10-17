ПриватБанк не защитил деньги клиента от мошенников — детали дела

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент ПриватБанка потерял со счета средства в размере 14,7 тыс. гривен из-за списания неизвестными. Он обратился в суд, потому что не давал согласия на проведение спорной транзакции, однако ему отказали.

Это следует из решения Киевского районного суда Одессы.

Читайте также:

ПриватБанк не защитил деньги клиента от мошенников

Как говорится в материалах дела, банк через систему "Приват-24" перевел денежные средства со счета клиента в размере 14,7 тыс. гривен. Об этом он узнал случайно, утверждает, что согласия на транзакцию не предоставлял, а также не осуществлял вход в систему "Приват-24". Не было и звонков и сообщений о его финансовом номере.

Однако утверждается, что он лично сообщил третьим лицам данные, а именно пароль входа в Приват-24, что дало доступ к его счетам в ПриватБанке.

"На момент обращения истца в банк, средства с его счета были списаны, поэтому наступил момент безотзывности платежной инструкции. Истец в дальнейшем пользуется услугами ответчика, и признает факт пользования платежной карточкой", — отмечается в решении.

Что решил суд

По рассмотрению дела, суд отказал гражданину в удовлетворении иска, поскольку не смог предоставить доказательств, что перевод с карточного счета был осуществлен не по его личному уведомлению посторонним лицам данных, разрешивших списать средства.

"Истец не предоставил надлежащих достаточных и допустимых доказательств на подтверждение своих исковых требований, поскольку списание средств с его карточного счета было подтверждено введением паролей, известных только ему. Им не опровергнуто, что перевод с карточного счета был осуществлен не в результате сообщения сторонним лицам данных, что разрешили последним инициировать и осуществить такой платеж... Так что суд считает, что в удовлетворении иска в части взыскания с ответчика средств в размере 14 773 гривен следует отказать", — говорится в приговоре.

Что еще нужно знать

Напомним, клиент обратился в ПриватБанк с жалобой на мошенников, похитивших с его карты 126 тыс. гривен. В то же время финансовое учреждение требует от него уплатить долг по кредитному договору в размере 50 564 гривен.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка подал в суд из-за блокирования счетов в результате продажи активов на бирже Binance. Известно, на чьей стороне в этих случаях закон.