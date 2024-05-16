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ПриватБанк начислит за переводы с Visa 25 тыс. гривен — какие условия

16 мая 2024 08:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк подарит за переводы 25 тыс. грн — детали
Приложение Приват24. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Госфинучреждение "ПриватБанк" с 15 мая по 15 сентября 2024 года начало начислять кэшбэк за международные переводы с картой Visa ПриватБанка клиентам. Максимально можно получить 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Кэшбэки за переводы с Visa 25 тыс. грн

Как сообщают в финучреждении, речь идет о новой акции "Цветущий кэшбэк за международные переводы с Visa".

В ее рамках все владельцы карт Visa от ПриватБанка смогут получить кэшбэк за международные денежные переводы.

Для этого до 15 сентября 2024 года нужно получать или присылать переводы с картой Visa от ПриватБанка на сумму от 500 грн (в эквиваленте). В результате ежемесячно можно получить 250, 500, 2,5 тыс. грн или 25 тыс. грн.

Кто может принять участие в акции

Присоединиться к акции "Цветущий кэшбэк за международные переводы с Visa" могут клиенты ПриватБанка с идентификационным кодом с картой Visa.

Чтобы стать участником акции, нужно сделать несколько простых шагов:
зарегистрироваться в акции;

  • получить или отправить международный перевод с картой Visa от ПриватБанка на сумму от 500 грн (в эквиваленте);
  • совершить с любой картой Visa от ПриватБанка минимум две транзакции на общую сумму от 100 грн.

Будут учитываться следующие платежи:

  • получение/отправка SWIFT-переводов;
  • получение оперативных переводов Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, PrivatMoney, Welsend, Meest;
  • получение/отправка международных Р2Р-переводов с карты на карту Visa в Приват24;
  • получение денежных переводов от Wise, TransferGo, Paysera, Remitbee;
  • получение денежных платежей от Payoneer;
  • получение платежей через международные компании PayPal, Revolut, Paysend, Fin.do, Google, UpWork, Facebook;
  • получение финансовой помощи от международных благотворительных организаций.

В итоге ПриватБанк выплатит по:

  • 250 грн для 1 тыс. клиентов (250 победителей ежемесячно);
  • 500 грн для 100 клиентов (25 победителей);
  • 2,5 тыс. грн для 20 клиентов (5 победителей);
  • 25 тыс. грн для главного победителя по итогам акции.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк в мае 2024 года подарит для около 18,5 миллиона клиентов предложения выгодных покупок, персональных скидок и кэшбэков от ведущих украинских брендов и компаний.

Также мы писали, что ПриватБанк облегчил функцию обмена валют для бизнес-клиентов. Для этого запустили валютную торговую платформу.

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