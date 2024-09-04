ПриватБанк предлагает свой кэшбек за украинские товары — как присоединиться к программе

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк предлагает клиентам не только кэшбек от государства за приобретенные украинские товары, но и от самого банка. Как присоединиться к программе читайте в материале.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Как отмечают в финучреждении, украинцы могут оформить в приложении "Приват24" специальную цифровую карту Mastercard "Кешбек "Сделано в Украине" от ПриватБанка. За расчеты ею за отечественные товары будет поступать кэшбек по госпрограмме "Национальный кэшбек", а также кэшбек от ПриватБанка.

"Украинцы могут открыть в ПриватБанке карту Mastercard "Кэшбек "Сделано в Украине", чтобы получать национальный кэшбек и дополнительный кэшбек за расчеты", — говорится в сообщении.

На оформление такой карты уйдет несколько минут в мобильном приложении или в вебверсии "Приват24". Чтобы сделать это, необходимо:

обновить приложение госуслуг "Дія";

выбрать услугу "Нацкэшбек";

выбрать карту Mastercard от ПриватБанка для получения средств.

Госпрограмма "Национальный кэшбек" стартовала в сентябре и будет предоставлять компенсации за оплату платежной картой ПриватБанка (карта для выплат, карта "Универсальная" и др.) товаров украинского производства у продавцов, зарегистрированных в программе.

Объявление. Источник: ПриватБанк

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, клиенты банка, которые откроют карту Mastercard "Кэшбек "Сделано в Украине", кроме национального кэшбека в 10%, будут получать за расчеты этой картой дополнительно кэшбек в 10% в программе лояльности "Привет".

Его будут начислять на сумму расчетов картой Mastercard "Кешбек "Сделано в Украине" от ПриватБанка в случае оплаты, в частности:

коммунальных услуг;

билетов на транспорт;

медицинских услуг;

мобильной связи.

"Мы поддерживаем государственную программу национального кэшбека дополнительными поощрениями от банка, которые приносят ощутимую выгоду клиентам, например, в случае оплаты коммунальных услуг с карты "Кэшбек "Сделано в Украине". Интеграция государственных программ поддержки экономики и нашей интеллектуальной программы лояльности "Привет" дает дополнительные преимущества клиентам и работает на развитие отечественного товаропроизводителя", — добавил представитель банка.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут присоединяться к программе "Национальный кэшбек" через единственный портал государственных услуг "Дія". В рамках ее в ряде магазинов можно будет получать денежные компенсации за покупку товаров украинских производителей.

Также мы писали, что ПриватБанк пересмотрел тарифы для бизнес-клиентов при подключении услуги "Оплата частями". Снижены расценки для предпринимателей и корпоративных клиентов, продающих товары и услуги в рассрочку.