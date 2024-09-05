ПриватБанк блокирует деньги при выводе депозитов — что нужно знать

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" может заблокировать счета клиентов при выводе депозитов. Клиенты утверждают, что все обвинения банка безосновательны.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Проблемы клиентов с выводом средств из ПриватБанка

Как говорится в жалобе, гражданин являлся клиентом банка с 2000 года. У него были настроены около сотни автоплатежей с ежемесячным оборотом более 100 тыс. грн, хранились депозиты до 1 млн грн. Однажды банк разорвал отношения без предупреждений.

"Просыпаюсь утром и вижу сообщение, что банк разорвал со мной отношения. Зайти в Приват24 не могу, никаких запросов накануне, никаких обращений от банка. Звоню в техподдержку, никто ничего не знает, говорят, вам придет письмо с причиной. Пишу в чат, там говорят, что я месяц не предоставлял им документы о происхождении средств", — сообщил он.

На аргументы клиента, что банк не спрашивал такие документы, оператор в чате попросил привести доказательства в виде скриншота сообщений в "Приват24", тогда как он везде заблокирован и нет возможности зайти. Сказали, что нужно было делать скриншоты для блокировки.

Он отметил, что у банка не возникало вопросов о происхождении средств до того, как начал выводить депозиты из банка.

"Я такого свинского отношения никогда не видел! Ок, я же не сдаюсь. Обратите внимание на мои депозиты, которые были размещены в банке год назад, у банка не возник вопрос о происхождении средств тогда. А как закончились и я их начал выводить из банка, то у банка возник такой вопрос вдруг?”, — написал он.

В письме направили пять причин блокировки. Это произошло в связи с:

установлением неприемлемо высокого уровня риска;

непредоставлением необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений;

невозможностью осуществления идентификации и/или верификации, а также установки данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев;

представление недостоверной информации;

представление информации в целях введения в заблуждение банк.

Мужчина утверждает, что у него ничего не спрашивали и ничего не подавал.

Когда открыл счет в А-банке и денежные средства поступили туда, банк тоже сразу их заблокировал и попросили снова писать заявление на третий банк.

"Ага, чтобы там дальше заблокировали? Вы думаете на этом все закончилось? Куда там! ПриватБанк стал блокировать все перечисления на мои счета в другом банке, теперь я не могу предоставлять услуги клиентам ПриватБанка, потому что они элементарно не могут платить на мои счета ФЛП в другом банке. То есть ПриватБанк без никакого решения суда, без какого-либо объяснения препятствует моей законной предпринимательской деятельности на территории Украины... Что это за беспредел банков? Что за нарушение моих прав?", — говорится в жалобе.

Реакция ПриватБанка

В банке отметили, что действительно обслуживание ограничено и есть возможность перевода остатков в другой банк. Там дали свой стандартный ответ и схему вывода денег.

Для перечисления денег необходимо:

предоставить реквизиты счета, открытого в другом финучреждении на имя клиента;

документы, где подтверждается полномочие распоряжаться счетами;

документы, где удостоверяется личность;

документ, где удостоверяется регистрация в Госреестре физлиц - налогоплательщиков и содержит регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

написать заявление о перерасчете средств.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк пересмотрел тарифы для бизнес-клиентов при подключении услуги "Оплата частями". Снижены расценки для предпринимателей и корпоративных клиентов, продающих товары и услуги в рассрочку.

Также мы писали, что ПриватБанк предлагает клиентам не только кэшбек от государства за приобретенные украинские товары, но и от банка. Как присоединиться к программе читайте в материале.