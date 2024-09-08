ПриватБанк начисляет проценты за кредиты, даже если клиент не подписывал договор — детали

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 принял решение, по которому государственный ПриватБанк обязан вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. Клиент аргументировал свой иск тем, что не подписывал никаких условий использования кредитного лимита, поэтому считает процентную ставку 3,5% неправомерной.

Об этом рассказывает OBOZ.UA со ссылкой на решение суда №755/2320/23.

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Детали дела

Как отмечено в решении суда, закон принял сторону клиента банка. Суд признал, что банк не имеет права взимать проценты за использование кредитного лимита, поскольку клиент не давал на это письменного согласия.

"Истцом не было заключено с ответчиком никаких кредитных договоров и договоров об установлении кредитного лимита, что свидетельствует о безосновательном списании средств со счета истца, поэтому последний вынужден обратиться с этим иском в суд", — говорится в материалах дела.

Истец в своих требованиях обосновал, что условия и правила предоставления банковских услуг ПриватБанка, размещенные на сайте, не имеют его подписи и не могут считаться частью кредитного договора.

"Предоставленные ответчиком документы не содержат доказательств заключения между сторонами какого-либо кредитного договора, содержащего цену договора, установленную в форме платы за использование кредитного лимита по ставке 3,5%", — говорится в документе.

Что решил суд

В результате суд постановил:

вернуть клиенту списанные средства на сумму 10 185,22 грн;

обязать ПриватБанк уплатить судебный сбор в размере 1 тыс. грн.

"Отсутствуют основания полагать, что стороны при заключении договора оговорили в письменном виде цену договора, установленную в форме уплаты процентов за пользование кредитными средствами, а также ответственность в виде неустойки", — говорится в решении суда.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка ПриватБанка рассказала о том, что финучреждение не выполняет решение суда. Игнорируя решение апелляции, в дальнейшем требует уплаты процентов по кредиту.

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