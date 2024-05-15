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ПриватБанк готовит очередные изменения для клиентов — детали новой программы

15 мая 2024 11:12
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк обновил правила для клиентов — что стало доступно
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственный ПриватБанк предложил новые возможности для клиентов. На этот раз речь идет о новой программе кэшбэков для клиентов, пользующихся безопасными переводами по номеру телефону.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

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Как сообщают в банке, с начала мая в течение четырех месяцев за каждый денежный перевод от 100 гривен по номеру телефона в Приват24 на карту Visa появится возможность выиграть кэшбэк в размере от 200 до 2 тыс. гривен. Также разыграют восемь iPhone 15.

По словам члена правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, сейчас около 4 миллионов клиентов банка подключили услугу, позволяющую производить переводы средств на банковские карты по номеру телефона и не передавать данные карты.

"Делать безопасные переводы по номеру телефона можно на карточки клиентов как ПриватБанка, так и других банков, в том числе зарубежных", — сообщил представитель банка.

Как воспользоваться услугой

Для того, чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по телефону", нужно сделать несколько простых шагов:

  • в мобильном приложении "Приват24" нажать на собственное фото профиля;
  • перейти в раздел "Настройки";
  • зайти в меню "Платежные настройки";
  • выбрать карту по умолчанию;
  • нажать пункт "Установить".

Для перевода денег по телефону в мобильном приложении "Приват24" необходимо:

  • перейти в сервисы;
  • выбрать "Перевод на карту";
  • в новом окне выбрать получателя из телефонной книги или ввести номер телефона вместо номера карты;
  • дождаться, когда деньги поступят получателю онлайн.

"Для участия в программе кэшбэков за переводы по номеру телефона с Visa нужно зарегистрироваться в акции. В розыгрыше кэшбэков и Phone 15 принимает участие каждый перевод с Visa по номеру телефона от 100 грн, совершенный в период действия программы", — добавили в банке.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк в мае 2024 года подарит для около 18,5 миллиона клиентов предложения выгодных покупок, персональных скидок и кэшбэков от ведущих украинских брендов и компаний. Это стало возможным благодаря запуску новой программы лояльности "Привет".

Также писали, что ПриватБанк облегчил процедуру обмена валют для бизнес-клиентов. Для этого запустили валютную торговую платформу.

ПриватБанк
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