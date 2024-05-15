ПриватБанк оновив правила для клієнтів — що стало доступно

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк запропонував нові привабливі можливості для клієнтів. Цього разу йдеться про нову програму кешбеків для клієнтів, які користуються безпечними переказами за номером телефону.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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Як повідомляють у банку, з початку травня упродовж чотирьох місяців за кожний грошовий переказ від 100 гривень за номером телефону в Приват24 на картку Visa з'явиться можливість виграти кешбек у розмірі від 200 до 2 тис. гривень. Також розіграють вісім iPhone 15.

За словами члена правління з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, зараз близько 4 мільйонів клієнтів банку підключили послугу, що дозволяє робити перекази коштів на банківські картки за номером телефону та не передавати дані картки.

"Робити безпечні перекази за номером телефону можна на картки клієнтів як ПриватБанку, так і інших банків, в тому числі закордонних", — повідомив представник банку.

Як скористатися послугою

Для того, щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", потрібно зробити кілька простих кроків:

у мобільному застосунку "Приват24" натиснути на власне фото профілю;

перейти в розділ "Налаштування";

зайти в меню "Платіжні налаштування";

обрати картку за замовчуванням;

натиснути пункт "Встановити".

Для переказу грошей за номером телефону у мобільному застосунку "Приват24" необхідно:

перейти у сервіси;

обрати "Переказ на картку";

у новому вікні обрати одержувача з телефонної книги чи ввести номер телефону замість номера картки;

дочекатися, коли кошти надійдуть одержувачеві онлайн.

"Для участі в програмі кешбеків за перекази за номером телефону з Visa треба зареєструватися в акції. В розіграші кешбеків та Phone 15 бере участь кожен переказ з Visa за номером телефону від 100 грн, здійснений в період дії програми", — додали у банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк у травні 2024 року подарує для близько 18,5 мільйона клієнтів пропозиції вигідних покупок, персональних знижок і кешбеків від провідних українських брендів та компаній. Це стало можливим завдяки запуску нової програми лояльності "Привіт".

Також м писали, що ПриватБанк полегшив процедуру обміну валют для бізнес-клієнтів. Для цього запустили валютну Торгову платформу.