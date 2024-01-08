Финмониторинг в ПриватБанке — украинцы массово теряют доступ к деньгам

Банковская карта. Фото: Privatbank

Государственный ПриватБанк продолжает блокировать доступ к счетам украинцев в рамках финансового мониторинга. Известно о трех основных причинах, по которым финучреждение чаще всего разрывает сотрудничество с клиентами.

Об этом свидетельствует информация на портале Minfin.

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Самые частые причины блокировки счетов

На портале появляется все большее количество отзывов граждан о том, что ПриватБанк без объяснений блокирует их счета. При этом процедура разблокирования и вывода собственных средств сложна.

Источник: Минфин

Из жалоб клиентов следует, что самыми распространенными причинами, по которым могут лишить доступа к счету, следующие:

финансовые операции с криптовалютой;

игнорирование сообщений финучреждения о том, что необходимо обновить данные;

игнорирование уведомлений банка о необходимости предоставления дополнительных документов, объясняющих источники происхождения денег.

"Банк заблокировал доступ к счету без объяснения причины блокирования. Обратилась в отделение банка, работники некомпетентны, ничего не смогли объяснить. Банк не просил никаких доказательств, не принимает заявления. Я разочарована банком и его работниками", — сообщила в жалобе одна из клиенток банка.

Позиция ПриватБанка

Представители ПриватБанка утверждают, что не блокируют гражданам счета без причины. Операции в ходе финансового мониторинга могут расцениваться как подозрительные в рамках действующего законодательства.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — объясняют в ПриватБанке.

Кроме того, есть перечень финансовых операций, проведя которые в 99% случаев будет заблокирован счет:

в случае осуществления переводов более чем на 400 тыс. грн. Случаются ситуации, когда блокировка счета возможна после перевода на сумму 25 тыс. гривен из-за того, что клиент не оперировал подобными суммами до этого;

финансовая операция произошла в регионе, где, как правило, не находится клиент. Банк может расценить это как доступ сторонних лиц к счету;

всплеск переводов мелких сумм в течение одного дня. Это может быть несколько переводов по 3 тысячи гривен.

В банке объясняют, что такие действия призваны выводить бизнес из тени и заставлять украинцев работать официально, уплачивая налоги в бюджет.

Что еще стоит знать

Напомним, для клиентов государственного учреждения "ПриватБанк" изменились правила некоторых SWIFT-переводов. Теперь их совершать стало проще.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил некоторые правила валютного обмена изношенных или поврежденных купюр. Теперь банк принимает такие деньги на инкассо, то есть за дополнительную плату.