Сервисы ПриватБанка – известно, какие услуги запустит банк в 2024 году

Мобильное приложение Приват24. Фото: Privatbank

Государственное финучреждение "ПриватБанк" планирует ввести инновационные сервисы в ближайшем будущем. В частности, они будут полезны для украинского бизнеса.

Об этом рассказал глава правления ПриватБанка Герхард Беш, пишет NV.

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По его словам, банк в последние годы предложил клиентам целый ряд новых услуг. В частности, в 2022 и 2023 годах мобильное приложение "Терминал" стало прорывной технологией, позволившей бизнесу принимать оплату платежными картами за товары и услуги даже при отключении электроэнергии.

Такое решение дало возможность предпринимателям соответствовать нормам законодательства в вопросе проведения обязательных расчетных операций.

Еще одно знаменательное событие года — запуск в конце октября "Терминала" для iPhone.

"Наша команда эквайринга продемонстрировала поразительную эффективность, сотрудничая с корпорацией Apple, которая изначально не рассматривала Украину как один из потенциальных рынков для этой технологии. Мы стали третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнес может принимать оплату картами без POS-терминалов, имея только iPhone", — подчеркнул глава правления банка.

Какие ожидаются новации от ПриватБанка

Как отметил чиновник, в вопросе принципиально новых сервисов — сейчас команда бизнес-банкинга активно работает над разработкой платежного решения для бизнеса, деятельность которого связана с гостеприимством и заведениями питания.

Кроме того, работают над системой онлайн-кредитования и развитием информационных услуг для бизнеса. В частности, в следующем году важным усовершенствованием станет введение бизнес-рассрочки, являющейся аналогом "Оплаты частями бизнеса".

Также разработчики работают над новыми программами лояльности для украинцев, которые тоже станут новыми для рынка, добавил Герхард Беш.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

Новини.LIVE писали о том, что ПриватБанк выплатит украинцам денежные вознаграждения за переводы через мобильное приложение "Приват24". В рамках акции можно получить до 25 тысяч гривен.