Наследство в Украине — какие сроки подачи заявления и другие особенности в 2024 году

Подписание документов. Фото: centraljust.gov.ua

Украинцам рассказали, куда и в какой срок необходимо подавать заявление о принятии наследства в 2024 году. Также известно, что делать наследникам, пропустившим установленные законом сроки.

О таких деталях рассказали в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции, пишет Sud.ua.

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Принятие наследства в 2024 году

Как отмечают в Минюсте, наследство открывается в результате смерти гражданина или объявления его умершим, а иногда открытием наследства считается день смерти лица или день, с которого его объявили умершим.

"Наследниками могут быть как физические лица, живущие на момент открытия наследства, так и те, кто был зачат при жизни наследодателя и рожден живым после его смерти. Юридические лица также могут быть наследниками по завещанию", — объясняют специалисты.

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю к моменту его смерти. В частности, это могут быть имущественные права или финансовые активы. В то же время не входят в наследство: личные неимущественные права, право на участие в обществах, право на возмещение ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, права на алименты, пенсию, госпомощь.

По выбору наследника заявление на принятие наследства нужно подавать в государственную нотариальную контору или частному нотариусу по месту открытия наследства. Местом открытия наследства считается последний адрес проживания наследодателя.

Если место жительства наследодателя неизвестно, то местом открытия наследства считается местонахождение недвижимости или основной его части, а при отсутствии — местонахождение большей части движимого имущества.

В ведомстве отмечают, что заявление о принятии наследства следует подавать в шестимесячный срок с момента открытия наследства.

Пропуск срока для принятия наследства

Также в Минюсте рассказали, что делать наследникам, пропустившим срок для подачи заявления о принятии наследства. В таком случае можно по письменному согласию остальных наследников, принявших наследство, написать заявление о принятии наследства по месту открытия наследства и передать нотариусу.

Такие заявления следует изложить в письменной форме и подать нотариусу до выдачи свидетельства о праве на наследство.

При этом важно, чтобы подлинность подписей наследников на заявлении была удостоверена в установленном нотариально порядке.

При отсутствии соответствующего согласия по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, только суд может определить дополнительный срок.

Что еще стоит знать

Напомним, законом установлена единовременная компенсация, которая выплачивается близким родственникам погибшего на войне военнослужащего. Это касается, в частности, детей военного, причем как не достигшим 18-летнего возраста, так и совершеннолетним.

Ранее мы писали, что потерявший на войне родного брата военнослужащий имеет право на освобождение из рядов Вооруженных сил Украины. Для оформления этого процесса он должен предоставить документы о гибели брата и в подтверждение родства.