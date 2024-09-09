Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Принятие наследства — украинцам назвали сроки подачи заявления и другие нюансы arrow

Принятие наследства — украинцам назвали сроки подачи заявления и другие нюансы

9 сентября 2024 10:17
Ксения Симонова - Редактор
Наследство в Украине — какие сроки подачи заявления и другие особенности в 2024 году
Подписание документов. Фото: centraljust.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

Украинцам рассказали, куда и в какой срок необходимо подавать заявление о принятии наследства в 2024 году. Также известно, что делать наследникам, пропустившим установленные законом сроки.

О таких деталях рассказали в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции, пишет Sud.ua.

Читайте также:

Принятие наследства в 2024 году

Как отмечают в Минюсте, наследство открывается в результате смерти гражданина или объявления его умершим, а иногда открытием наследства считается день смерти лица или день, с которого его объявили умершим.

"Наследниками могут быть как физические лица, живущие на момент открытия наследства, так и те, кто был зачат при жизни наследодателя и рожден живым после его смерти. Юридические лица также могут быть наследниками по завещанию", — объясняют специалисты.

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю к моменту его смерти. В частности, это могут быть имущественные права или финансовые активы. В то же время не входят в наследство: личные неимущественные права, право на участие в обществах, право на возмещение ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, права на алименты, пенсию, госпомощь.

По выбору наследника заявление на принятие наследства нужно подавать в государственную нотариальную контору или частному нотариусу по месту открытия наследства. Местом открытия наследства считается последний адрес проживания наследодателя.

Если место жительства наследодателя неизвестно, то местом открытия наследства считается местонахождение недвижимости или основной его части, а при отсутствии — местонахождение большей части движимого имущества.

В ведомстве отмечают, что заявление о принятии наследства следует подавать в шестимесячный срок с момента открытия наследства.

Пропуск срока для принятия наследства

Также в Минюсте рассказали, что делать наследникам, пропустившим срок для подачи заявления о принятии наследства. В таком случае можно по письменному согласию остальных наследников, принявших наследство, написать заявление о принятии наследства по месту открытия наследства и передать нотариусу.

Такие заявления следует изложить в письменной форме и подать нотариусу до выдачи свидетельства о праве на наследство.

При этом важно, чтобы подлинность подписей наследников на заявлении была удостоверена в установленном нотариально порядке.

При отсутствии соответствующего согласия по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, только суд может определить дополнительный срок.

Что еще стоит знать

Напомним, законом установлена единовременная компенсация, которая выплачивается близким родственникам погибшего на войне военнослужащего. Это касается, в частности, детей военного, причем как не достигшим 18-летнего возраста, так и совершеннолетним.

Ранее мы писали, что потерявший на войне родного брата военнослужащий имеет право на освобождение из рядов Вооруженных сил Украины. Для оформления этого процесса он должен предоставить документы о гибели брата и в подтверждение родства.

правила деньги финансы наследство Министерство юстиции

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:46 Хлопчатник на Одесчине — когда начнут массовое производство

11:39 В Полтавской области мужчина бросил гранату в толпу — нарушитель погиб на месте

11:36 Россияне обстреляли Никополь — в ОВА заявили о погибших и раненых

11:24 Жителям пяти регионов выплатят дополнительную помощь — кто имеет право

11:17 Выезд из Одессы в Молдову и Румынию — какая ситуация на трассе

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

11:16 Катастрофа F-16 в Украине — Сырский сообщил детали расследования

11:09 Ограничения на удары по РФ — Сырский назвал цели для атак, если запрет отменят

10:53 На 20% дешевле — в Украине резко упали цены на салатный овощ

10:52 В Одессе молодой парень умер во время игры в волейбол

10:51 В Харькове зафиксировано обесточивание в результате российского обстрела ночью

11:46 Хлопчатник на Одесчине — когда начнут массовое производство

11:39 В Полтавской области мужчина бросил гранату в толпу — нарушитель погиб на месте

11:36 Россияне обстреляли Никополь — в ОВА заявили о погибших и раненых

11:24 Жителям пяти регионов выплатят дополнительную помощь — кто имеет право

11:17 Выезд из Одессы в Молдову и Румынию — какая ситуация на трассе

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

11:16 Катастрофа F-16 в Украине — Сырский сообщил детали расследования

11:09 Ограничения на удары по РФ — Сырский назвал цели для атак, если запрет отменят

10:53 На 20% дешевле — в Украине резко упали цены на салатный овощ

10:52 В Одессе молодой парень умер во время игры в волейбол

10:51 В Харькове зафиксировано обесточивание в результате российского обстрела ночью

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Text

08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
Text

21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит