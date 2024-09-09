Спадщина в Україні — які терміни подачі заяви та інші особливості у 2024 році

Підписання документів. Фото: centraljust.gov.ua

Українцям розповіли, куди та в який термін необхідно подавати заяви про прийняття спадщини у 2024 році. Також відомо, що робити спадкоємцям, які пропустили встановлені законом терміни.

Про такі деталі розповіли у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, пише Sud.ua.

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Прийняття спадщини у 2024 році

Як зазначають у Мін'юсті, спадщина відкривається внаслідок смерті громадянина або оголошення його померлим, а часом відкриттям спадщини вважається день смерті особи чи день, з якого його оголосили померлим.

"Спадкоємцями можуть бути як фізичні особи, які живі на момент відкриття спадщини, так і ті, хто був зачатий за життя спадкодавця та народжений живим після його смерті. Юридичні особи також можуть бути спадкоємцями за заповітом", — пояснюють фахівці.

До складу спадщини входять всі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент його смерті. Зокрема, це можуть бути майнові права чи фінансові активи. Водночас не входять до спадщини: особисті немайнові права, право на участь у товариствах, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, права на аліменти, пенсію, держдопомогу.

На вибір спадкоємця заяву на прийняття спадщини потрібно подавати до державної нотаріальної контори чи приватному нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини вважається остання адреса проживання спадкодавця.

У разі, якщо місце проживання спадкодавця невідоме, то місцем відкриття спадщини вважається місцезнаходження нерухомості чи основної її частини, а за відсутності — місцезнаходження більшої частини рухомого майна.

У відомстві зауважують, що заяву про прийняття спадщини потрібно подавати в шестимісячний термін з моменту відкриття спадщини.

Пропущення терміну для прийняття спадщини

Також у Мін'юсті розповіли, що робити спадкоємцям, які пропустили термін для подання заяви про прийняття спадщини. У такому разі можна за письмовою згодою решти спадкоємців, які прийняли спадщину, написати заяву про прийняття спадщини за місцем відкриття спадщини та передати нотаріусу.

Такі заяви потрібно викласти у письмовій формі та подати нотаріусу до видачі свідоцтва про право на спадщину.

При цьому важливо, щоб справжність підписів спадкоємців на заяві була засвідчена у встановленому нотаріально порядку.

За відсутності відповідної згоди за позовом спадкоємця, який пропустив термін для прийняття спадщини з поважної причини, тільки суд може визначити додатковий термін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, законом встановлена одноразова компенсація, яка виплачується близьким родичам загиблого на війні військовослужбовця. Це стосується, зокрема, дітей військового, причому як тим, хто не досяг 18-річного віку, так і повнолітнім.

Раніше ми писали, що військовослужбовець, який втратив на війні рідного брата, має право на звільнення з лав Збройних сил України. Для оформлення цього процесу він має надати документи про загибель брата та на підтвердження родинного зв’язку.