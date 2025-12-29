Накопительная пенсионная система в Украине — что нужно для старта реформы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Солидарная пенсионная система, которая уже много лет работает в Украине, сейчас не выдерживает нагрузки. В то же время уже давно ведутся разговоры о полноценной пенсионной реформе и введении накопительных пенсий. Законодательная база для изменений уже подготовлена, но сама накопительная система до сих пор не работает.

Как пояснил в эфире Новини.LIVE глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов, полноценный запуск накопительной пенсионной системы в Украине зависит от наличия надежных ценных бумаг и развития фондового рынка.

Переход от солидарной к накопительной пенсионной системе

По словам Руслана Магомедова, сейчас пенсионеры фактически находятся на содержании трудоспособных украинцев, которые рискуют остаться без достойных выплат, когда сами уйдут на пенсию. Поэтому переход от солидарной к накопительной пенсионной системе рано или поздно должен состояться, однако все зависит от того, каким будут механизмы сохранения пенсионных средств.

"Накопительная система бывает двухуровневой. Второй уровень — это когда государство или уполномоченные органы создают накопительные пенсионные фонды, мы с вами делаем отчисления из своих зарплат в эти накопительные фонды. Далее эти фонды должны сохранить покупательную способность этих денег на том уровне, который есть сейчас — чтобы она была такой же тогда, когда мы с вами выйдем на пенсию", — рассказал Магомедов.

Руководитель НКЦБФР подчеркнул, что пенсионные деньги нельзя вкладывать в криптовалюту, в высокорисковые ценные бумаги или какие-то другие активы. Вместо этого они должны вкладываться во что-то достаточно консервативное, чтобы покрывать инфляцию.

"Если сейчас максимально запустить накопительную пенсионную систему, тогда появится вопрос: а куда вкладывать эти деньги так, чтобы это были надежные инструменты? По состоянию на сегодня имеем только один такой инструмент — ОВГЗ", — пояснил он.

Как хотят провести пенсионную реформу в Украине

При этом успешность пенсионной реформы связана с развитием фондового рынка.

"Когда все заработает, то появятся "голубые фишки" — это акции компаний с наиболее стабильными ценами, которые показывают лучший результат на рынке. Тогда туда можно будет вкладывать пенсионные средства. Сейчас же нужны четко разграниченные инструменты: одни — для более рисковых инвестиций, другие — для долгосрочных, в частности пенсионных, накоплений", — добавил Руслан Магомедов.

Учитывая это, особую роль будет играть дополнительный финансовый инструмент — личные инвестиционные счета. Их будут открывать инвестиционные фирмы, а человек сможет инвестировать в любые ценные бумаги — как государственные, так и муниципальные, корпоративные облигации, акции предприятий и так далее.

Лицевые инвестиционные счета должны стать началом реализации программы "Фондовый рынок 2.0". Предложенная модель будет работать с пятилетним горизонтом, в отличие от пенсионных средств, которым нужно 20, 30, а иногда и 50 лет. Предполагается, что появится "мост" между более короткими инвестициями и долгосрочными пенсионными накоплениями. Это, по словам Магомедова, будет означать, что рынок готов работать со средствами будущих пенсионеров.

Ранее мы рассказывали, что не всем украинцам удается накопить нужный страховой стаж для выхода на пенсию. В таком случае выплаты им не назначают, однако полностью без денежного обеспечения со стороны государства люди не остаются. Также мы писали, что до конца 2025 года парламент и премьер-министр обсудят ход пенсионной реформы. Ожидается, что будут заложены конкретные шаги конкретные, которые помогут изменить денежное обеспечение пенсионеров.