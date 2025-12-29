Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Лишився ще крок — коли може відбутися пенсійна реформа

Лишився ще крок — коли може відбутися пенсійна реформа

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 19:40
Накопичувальна пенсійна система в Україні — що потрібно для старту реформи
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Солідарна пенсійна система, яка вже багато років працює в Україні, зараз не витримує навантаження. Водночас вже давно точаться розмови про повноцінну пенсійну реформу та запровадження накопичувальних пенсій. Законодавча база для змін вже підготовлена, але сама накопичувальна система досі не працює. 

Як пояснив в етері Новини.LIVE очільник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов, повноцінний запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні залежить від наявності надійних цінних паперів та розвитку фондового ринку.

Реклама
Читайте також:

Перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи

За словами Руслана Магомедова, зараз пенсіонери, фактично, перебувають на утриманні працездатних українців, які ризикують залишитися без достойних виплат, коли самі підуть на пенсію. Тож перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи рано чи пізно має відбутися, однак усе залежить від того, яким будуть  механізми збереження пенсійних коштів.

"Накопичувальна система буває дворівнева. Другий рівень — це коли держава або уповноважені органи створюють накопичувальні пенсійні фонди, ми з вами робимо відрахунки зі своїх зарплат у ці накопичувальні фонди. Далі ці фонди мають зберегти купівельну спроможність цих грошей на тому рівні, який є зараз — щоб вона була така сама тоді, коли ми з вами вийдемо на пенсію", — розповів Магомедов.

Керівник НКЦПФР підкреслив, що пенсійні гроші не можна вкладати в криптовалюту, у високоризикові цінні папери чи якісь інші активи. Натомість вони мають вкладатися у щось досить консервативне, щоб покривати інфляцію.

"Якщо зараз максимально запустити накопичувальну пенсійну систему, тоді з’явиться питання: а куди вкладати ці гроші так, щоб це були надійні інструменти? Станом на сьогодні маємо лише один такий інструмент — ОВДП", — пояснив він.

Як хочуть провести пенсійну реформу в Україні

При цьому успішність пенсійної реформи пов’язана з розвитком фондового ринку.

"Коли все запрацює, то з’являться "блакитні фішки" — це акції компаній з найбільш стабільними цінами, які показують найкращий результат на ринку. Тоді туди можна буде вкладати пенсійні кошти. Зараз же потрібні чітко розмежовані інструменти: одні — для більш ризикових інвестицій, інші — для довгострокових, зокрема пенсійних, накопичень", — додав Руслан Магомедов.

Зважаючи на це, особливо роль відіграватиме додатковий фінансовий інструмент — особові інвестиційні рахунки. Їх відкриватимуть інвестиційні фірми, а людина зможе інвестувати у будь-які цінні папери  — як державні, так і муніципальні, корпоративні облігації, акції підприємств й так далі.

Особові інвестиційні рахунки повинні стати початком реалізації програми "Фондовий ринок 2.0". Запропонована модель працюватиме із п’ятирічним горизонтом, на відміну від пенсійних коштів, яким потрібно 20, 30, а подекуди й 50 років. Передбачається, що з’явиться "міст" між коротшими інвестиціями та довгостроковими пенсійними накопиченнями. Це, за словами Магомедова, означатиме, що ринок готовий працювати з коштами майбутніх пенсіонерів. 

Раніше ми розповідали, що не всім українцям вдається накопичити потрібний страховий стаж для виходу на пенсію. У такому разі виплати їм не призначають, однак повністю без грошового забезпечення з боку держави люди не залишаються. Також ми писали, що до кінця 2025 року влада та прем’єр-міністерка обговорять хід пенсійної реформи. Очікується, що будуть закладені конкретні кроки конкретні, які допоможуть змінити грошове забезпечення пенсіонерів. 

НКЦПФР ОВДП накопичувальна пенсія реформа пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації