Накопичувальна пенсійна система в Україні — що потрібно для старту реформи

Солідарна пенсійна система, яка вже багато років працює в Україні, зараз не витримує навантаження. Водночас вже давно точаться розмови про повноцінну пенсійну реформу та запровадження накопичувальних пенсій. Законодавча база для змін вже підготовлена, але сама накопичувальна система досі не працює.

Як пояснив в етері Новини.LIVE очільник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов, повноцінний запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні залежить від наявності надійних цінних паперів та розвитку фондового ринку.

Перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи

За словами Руслана Магомедова, зараз пенсіонери, фактично, перебувають на утриманні працездатних українців, які ризикують залишитися без достойних виплат, коли самі підуть на пенсію. Тож перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи рано чи пізно має відбутися, однак усе залежить від того, яким будуть механізми збереження пенсійних коштів.

"Накопичувальна система буває дворівнева. Другий рівень — це коли держава або уповноважені органи створюють накопичувальні пенсійні фонди, ми з вами робимо відрахунки зі своїх зарплат у ці накопичувальні фонди. Далі ці фонди мають зберегти купівельну спроможність цих грошей на тому рівні, який є зараз — щоб вона була така сама тоді, коли ми з вами вийдемо на пенсію", — розповів Магомедов.

Керівник НКЦПФР підкреслив, що пенсійні гроші не можна вкладати в криптовалюту, у високоризикові цінні папери чи якісь інші активи. Натомість вони мають вкладатися у щось досить консервативне, щоб покривати інфляцію.

"Якщо зараз максимально запустити накопичувальну пенсійну систему, тоді з’явиться питання: а куди вкладати ці гроші так, щоб це були надійні інструменти? Станом на сьогодні маємо лише один такий інструмент — ОВДП", — пояснив він.

Як хочуть провести пенсійну реформу в Україні

При цьому успішність пенсійної реформи пов’язана з розвитком фондового ринку.

"Коли все запрацює, то з’являться "блакитні фішки" — це акції компаній з найбільш стабільними цінами, які показують найкращий результат на ринку. Тоді туди можна буде вкладати пенсійні кошти. Зараз же потрібні чітко розмежовані інструменти: одні — для більш ризикових інвестицій, інші — для довгострокових, зокрема пенсійних, накопичень", — додав Руслан Магомедов.

Зважаючи на це, особливо роль відіграватиме додатковий фінансовий інструмент — особові інвестиційні рахунки. Їх відкриватимуть інвестиційні фірми, а людина зможе інвестувати у будь-які цінні папери — як державні, так і муніципальні, корпоративні облігації, акції підприємств й так далі.

Особові інвестиційні рахунки повинні стати початком реалізації програми "Фондовий ринок 2.0". Запропонована модель працюватиме із п’ятирічним горизонтом, на відміну від пенсійних коштів, яким потрібно 20, 30, а подекуди й 50 років. Передбачається, що з’явиться "міст" між коротшими інвестиціями та довгостроковими пенсійними накопиченнями. Це, за словами Магомедова, означатиме, що ринок готовий працювати з коштами майбутніх пенсіонерів.

Раніше ми розповідали, що не всім українцям вдається накопичити потрібний страховий стаж для виходу на пенсію. У такому разі виплати їм не призначають, однак повністю без грошового забезпечення з боку держави люди не залишаються. Також ми писали, що до кінця 2025 року влада та прем’єр-міністерка обговорять хід пенсійної реформи. Очікується, що будуть закладені конкретні кроки конкретні, які допоможуть змінити грошове забезпечення пенсіонерів.