Стоит ли скупать доллары в 2025 году — о чем предупредили финансисты

Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Гражданам Украины в 2025 году уже не выгодно хранить сбережения в долларах. Тем, кто до сих пор надеется получить доход от американской валюты, нужно дождаться, когда ее курс существенно возрастет.

Как рассказали аналитики из финансового сообщества ICU в Telegram-канале, 100 долларов с начала 2025 года потеряли более 3% стоимости в годовом измерении.

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На доходность доллара, как считают эксперты, повлияли такие факторы, как:

ощутимый рост объемов международной помощи, из-за чего Национальный банк Украины (НБУ) постоянно поддерживает гривну;

укрепление евро и ослабление доллара вследствие агрессивной экономической политики президента США Дональда Трампа.

"Традиционная инвестиционная "тихая гавань" украинцев — покупка и пассивное держание наличного доллара — это скорее психологическая защитная реакция, чем продуманная инвестиция. Аналитики повсеместно пересмотрели свои прогнозы в сторону более сильной гривны. Рыночный консенсус уже не 45-46, а скорее 43-44 грн/доллар в конце 2025 года", — говорится в сообщении.

В то же время курсу гривны пока не грозит обвал, поскольку:

Нацбанк обладает достаточными резервами;

резервы НБУ будут оставаться на достаточном уровне в течение всего 2025 года благодаря внешней финансовой помощи.

Однако все может измениться в 2026 году, когда финпомощи от международных партнеров станет меньше и НБУ еще больше ослабит гривну. Но, как считают аналитики, это вряд ли будет резко и неожиданно.

"Не призываем сдавать все заначки и дедолларизироваться. Предлагаем считать, диверсифицироваться и пользоваться доступными инвестиционными инструментами", — подчеркнули эксперты.

Как будет меняться курс доллара в Украине

В макропрогнозе Министерства экономики, который не так давно обнародовал народный депутат Ярослав Железняк, средний курс американской валюты на конец года будет таким:

в 2025 году — 43,7 грн/долл;

в 2026 году — 44,8 грн/долл;

в 2027 году — 45,3 грн/долл;

в 2028 году — 45,8 грн/долл.

Ранее мы объясняли, от покупки каких долларов украинцам стоит отказаться. Если не хотите рисковать, тогда лучше сохраняйте для обмена купюры долларов, выпущенные после 2013 года. Еще мы писали, почему в Украине хотят отказаться от американского доллара, взамен привязав национальную валюту к евро.