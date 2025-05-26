Стоит ли скупать доллары в 2025 году — о чем предупредили финансисты

Прибыль с долларов — при каких условиях украинцы могут заработать
Гражданам Украины в 2025 году уже не выгодно хранить сбережения в долларах. Тем, кто до сих пор надеется получить доход от американской валюты, нужно дождаться, когда ее курс существенно возрастет.
Как рассказали аналитики из финансового сообщества ICU в Telegram-канале, 100 долларов с начала 2025 года потеряли более 3% стоимости в годовом измерении.
Почему доллар теряет позиции
На доходность доллара, как считают эксперты, повлияли такие факторы, как:
- ощутимый рост объемов международной помощи, из-за чего Национальный банк Украины (НБУ) постоянно поддерживает гривну;
- укрепление евро и ослабление доллара вследствие агрессивной экономической политики президента США Дональда Трампа.
"Традиционная инвестиционная "тихая гавань" украинцев — покупка и пассивное держание наличного доллара — это скорее психологическая защитная реакция, чем продуманная инвестиция. Аналитики повсеместно пересмотрели свои прогнозы в сторону более сильной гривны. Рыночный консенсус уже не 45-46, а скорее 43-44 грн/доллар в конце 2025 года", — говорится в сообщении.
В то же время курсу гривны пока не грозит обвал, поскольку:
- Нацбанк обладает достаточными резервами;
- резервы НБУ будут оставаться на достаточном уровне в течение всего 2025 года благодаря внешней финансовой помощи.
Однако все может измениться в 2026 году, когда финпомощи от международных партнеров станет меньше и НБУ еще больше ослабит гривну. Но, как считают аналитики, это вряд ли будет резко и неожиданно.
"Не призываем сдавать все заначки и дедолларизироваться. Предлагаем считать, диверсифицироваться и пользоваться доступными инвестиционными инструментами", — подчеркнули эксперты.
Как будет меняться курс доллара в Украине
В макропрогнозе Министерства экономики, который не так давно обнародовал народный депутат Ярослав Железняк, средний курс американской валюты на конец года будет таким:
- в 2025 году — 43,7 грн/долл;
- в 2026 году — 44,8 грн/долл;
- в 2027 году — 45,3 грн/долл;
- в 2028 году — 45,8 грн/долл.
Ранее мы объясняли, от покупки каких долларов украинцам стоит отказаться. Если не хотите рисковать, тогда лучше сохраняйте для обмена купюры долларов, выпущенные после 2013 года. Еще мы писали, почему в Украине хотят отказаться от американского доллара, взамен привязав национальную валюту к евро.
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