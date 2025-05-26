Чи варто скуповувати долари у 2025 році — про що попередили фінансисти

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Громадянам України у 2025 році вже не вигідно зберігати заощадження у доларах. Тим, хто досі сподівається отримати дохід від американської валюти, потрібно дочекатися, коли її курс суттєво зросте.

Як розповіли аналітики з фінансової спільноти ICU у Telegram-каналі, 100 доларів від початку 2025 року втратили понад 3% вартості в річному вимірі.

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На дохідність долара, як вважають експерти, вплинули такі фактори, як:

відчутне зростання обсягів міжнародної допомоги, через що Національний банк України (НБУ) постійно підтримує гривню;

зміцнення євро та послаблення долара внаслідок через агресивну економічну політику президента США Дональда Трампа.

"Традиційна інвестиційна "тиха гавань" українців — купівля і пасивне тримання готівкового долара — це скоріше психологічна захисна реакція, ніж продумана інвестиція. Аналітики повсюдно переглянули свої прогнози в бік сильнішої гривні. Ринковий консенсус уже не 45-46, а скоріше 43-44 грн/долар наприкінці 2025 року", — йдеться в повідомленні.

Водночас курсу гривні наразі не загрожує обвал, оскільки:

Нацбанк володіє достатніми резервами;

резерви НБУ залишатимуться на достатньому рівні впродовж усього 2025 року завдяки зовнішній фінансовій допомозі.

Однак усе може змінитися у 2026 році, коли фіндопомоги від міжнародних партнерів стане меншою і НБУ ще більше послабить гривню. Але, як вважають аналітики, це навряд чи буде різко і несподівано.

"Не закликаємо здавати всі заначки і дедоларизуватися. Пропонуємо рахувати, диверсифікуватися і користуватися доступними інвестиційними інструментами", — підкреслили експерти.

Як змінюватиметься курс долара в Україні

У макропрогнозі Міністерства економіки, який оприлюднив не так давно оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк, середній курс американської валюти на кінець року буде таким:

у 2025 році — 43,7 грн/дол.;

у 2026 році — 44,8 грн/дол.;

у 2027 році — 45,3 грн/дол.;

у 2028 році — 45,8 грн/дол.

Раніше ми пояснювали, від купівлі яких доларів українцям варто відмовитися. Якщо не хочете ризикувати, тоді краще зберігайте для обміну купюри доларів, випущені після 2013 року. Ще ми писали, чому в Україні хочуть відмовитися від американського долара, натомість прив'язавши національну валюту до євро.